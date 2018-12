Intact: Klartext!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Intact unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Schaden- und Unfallversicherung". Die Intact-Aktie notierte am 24.12.2018 mit 96,11 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Intact nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Intact als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intact vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 112,33 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 16,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 96,11 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Intact-Aktie ein Durchschnitt von 99,93 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 96,11 CAD (-3,82 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 102,13 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,89 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Intact ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Intact erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Intact weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Insurance") von 3,02 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.