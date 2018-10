Berlin (ots) - Das fünfköpfige Kuratorium des nationalen Festivalsdes Theaters für junges Publikum Augenblick mal! hat aus 168Produktionen der letzten beiden Spielzeiten fünf Inszenierungen fürKinder und fünf für Jugendliche ausgewählt. Sie stammen von Theaternaus acht Bundesländern und werden in der 15. Ausgabe des Festivalsvon 7. bis 12. Mai 2019 in Berlin gezeigt.Ein Großteil des diesjährigen Festivalprogramms widmet sich derBearbeitung politischer Fragestellungen. Thematisiert werden dabeiGenderfragen, Fremdheit, Populismus, Prostitution, Rassismus, derUmgang mit Regeln und autoritären Verhältnissen oder dieAuseinandersetzung mit demokratischer Entscheidungsfindung.Bemerkenswert ist, dass zwei der eingeladenen Inszenierungen voninklusiven Ensembles erarbeitet wurden. Die zehn ausgewählten Stückezeigen eine enorme Bandbreite theatraler Formen: nebenSprechtheaterarbeiten, die auf Theatertexten oder Bilderbüchernberuhen, finden sich Stückentwicklungen und performative Formate.Mittel des Figurentheaters spielen ebenso eine Rolle, wieInstallationen, der Einsatz eines Chores junger Menschen, dieinteraktive Einbeziehung des Publikums und Live-Musik. Auffällig istaußerdem die große Anzahl von Koproduktionen, in denen freieEnsembles mit Stadttheatern zusammenarbeiten. Allerdings befandensich im Vergleich zu vorherigen Jahrgängen nur wenige Tanz- undMusiktheaterproduktionen unter den eingereichten Vorschlägen derTheater.Die fünf Kurator*innen des Festivals zeigten sich begeistert vonder Vielzahl sehr guter Inszenierungen für junges Publikum, die oftauch fernab der großen Städte zu finden sind. Für ihre Entscheidungeinigten sie sich auf drei Kriterien: Geht die Inszenierungwegweisende Wagnisse ein? Lädt sie ein zum selber fühlen, denken undurteilen? Und ist sie relevant für alle Zuschauer*innen?Im Auswahlgremium von Augenblick mal! 2019 waren der preisgekrönteTheaterautor Carsten Brandau aus Hamburg, der als Referent derBundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und in derfreien Jugendarbeit beschäftigte Theaterpädagoge Cigir Özyurt-Günesaus Berlin, Bianca Sue Henne, die im Leitungsteam des JungenStaatstheater Parchim - Mecklenburgisches Staatstheater tätig ist,die Chefdramaturgin für Musiktheater am Staatstheater Mainz, InaKarr, und die Kulturredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,Eva-Maria Magel. Insgesamt sichteten die Kurator*innen 412Aufzeichnungen bzw. Theateraufführungen eingereichter Inszenierungenfür Kinder oder Jugendliche, bevor sie sich im gemeinsamen Gesprächauf zehn Inszenierungen festlegten."Die diesjährige Auswahl zeigt erneut die Vielfalt von Themen,Spielweisen und Produktionsformen des Theaters für junges Publikum inDeutschland. Dabei ist besonders erfreulich, dass wir dieses Mal mehrInszenierungen für Kinder bis 6 Jahren im Programm haben und gleichdrei Inszenierungen aus Häusern kommen, in denen in den letztenbeiden Spielzeiten gerade erst eine neue Leitung die Federführungübernommen hat", sagt Gerd Taube, der Leiter des Kinder- undJugendtheaterzentrums, das alle zwei Jahre das "Theatertreffen" fürdie Sparte des Kinder- und Jugendtheaters ausrichtet.EINGELADENE INSZENIERUNGEN AUS DEUTSCHLANDKINDERTHEATERDer kleine AngsthaseD'haus Junges Schauspiel, Düsseldorf, nach Elizabeth Shaw, Regie:Martin Grünheit; 4+Heldensubbotnik in Koproduktion mit FFT Düsseldorf, Freies WerkstattTheater Köln, Theater an der Ruhr, von subbotnik (KorneliusHeidebrecht, Martin Kloepfer, Oleg Zhukov); 10+Jetzt bestimme ichbarner 16 / Meine Damen und Herren in Kooperation mit Kampnagel,Hamburg, nach Juli Zeh und Dunja Schnabel, Regie: Charlotte Pfeifer,Martina Vermaaten; 6+Klang-StückeTheater o.N., Berlin, von Theater o.N. & Gästen; 2+NachtsTheater Oberhausen, von Franziska Henschel, Regie: FranziskaHenschel; 4+JUGENDTHEATERBesuchszeit vorbei (UA)tjg. theater junge generation, Dresden, von Ariel Doron, Regie: ArielDoron; 16+Frühlings ErwachenSchauburg Theater für junges Publikum, München, von Frank Wedekind,Regie: Jan Friedrich; 14+GIRLS BOYS LOVE CASHCitizen.KANE.Kollektiv in Kooperation mit Junges Ensemble Stuttgart,Regie: Christian Müller; 15+Mädchen wie dieJunges Schauspiel Hannover, von Evan Placey, Regie: Wera Mahne; 13+WaisenJUNGES.THEATERBREMEN/Moks, von Dennis Kelly, Regie: Konradin Kunze;14+Augenblick mal! ist das bedeutendste bundesweite Festival desTheaters für junges Publikum und findet alle zwei Jahre in Berlinstatt. Augenblick mal! 2019 wird vom Kinder- und Jugendtheaterzentrumin der Bundesrepublik Deutschland in Kooperation mit der ASSITEJBundesrepublik Deutschland e.V., dem Theater an der Parkaue - JungesStaatstheater Berlin, dem GRIPS Theater Berlin, dem Theater STRAHLBerlin und dem FRATZ international veranstaltet.
Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen undJugend und der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.