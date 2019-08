InsurTech bsurance holt Versicherungsexperten an Bord

Wien. 01.08.2019 (ots) - Hermann Fried wird mit 1. August Geschäftsführer undChief Insurance Officer des österreichischen InsurTechsDem österreichischen InsurTech Start-Up bsurance ist es gelungen, mit HermannFried einen Top-Experten der österreichischen Versicherungsbranche zu gewinnen.Der ehemalige Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung wird ab 1. August fürden weiteren Ausbau der Versicherungspartnerschaften verantwortlich sein. Zudemwird er innovative Versicherungsprodukte gemeinsam mit Vertriebspartnern ausEinzelhandel, Telekom, Banken, Energieversorgern, Mobilitätsanbietern oderStartups entwickeln."Wir stehen in der Versicherungsbranche vor großen Veränderungen", betontHermann Fried. "Digitale Anwendungen haben bereits in vielen Branchen dieAnsprüche der Kundinnen und Kunden in Bezug auf Geschwindigkeit undServicequalität massiv gesteigert. Diese Erwartungen stellen sie auch an ihreVersicherungen."Genau hier setzt bsurance an und entwickelt innovative Lösungen für dendigitalen Vertrieb und dazu passende Versicherungsprodukte. Damit ist esbsurance möglich, die sich wandelnden Kundenbedürfnisse zeitgemäß abzubilden." Unser Geschäftsmodell beruht auch darauf, in Partnerschaft mit Versicherungenneue Märkte zu erschließen, um mit unserem Vertriebsmodell der eingebettetenVersicherung noch stärker wachsen zu können. Mit Hermann Fried ist es uns nungelungen, einen Top-Manager der österreichischen Versicherungswirtschaft füreine Zusammenarbeit zu begeistern ", freut sich Lorenz Gräff, CEO und Gründervon bsurance.Mag. Hermann Fried wurde 1964 in Wien geboren. Nach Abschluss seines Studiums ander WU Wien war er in der Sozialversicherung und im Krankenanstaltensektortätig. In dieser Zeit wurde er als Experte für Krankenversicherung in dasZukunftsforum des Bundeskanzleramtes berufen. 1998 trat er in die WienerStädtische Versicherung ein, wo er unterschiedliche Managementfunktionenausübte. Zu den wichtigsten Stationen seiner Karriere gehörten die Leitung derKranken- und Personenversicherung, die Leitung der Landesdirektion Wien sowiedie Vorstandsverantwortung für Marketing, Vertrieb, Werbung und dieSachversicherung. Mag. Hermann Fried war auch in mehreren Aufsichtsräten sowieals Lehrbeauftragter an der WU Wien tätig.Über bsurance:Das österreichische InsurTech Unternehmen bsurance wurde im November 2017gegründet und ist auf B2B2C-Geschäftsmodelle im Versicherungsbereichspezialisiert. Als strategische Partner, Produktgeber und Risikoträger stehenUNIQA, Munich Re und AXA Partners zur Seite. bsurance konzentriert sich dabeiauf das Implementieren von maßgeschneiderten Versicherungsprodukten direkt indie Verkaufskanäle von Unternehmen mit einer großen Kundenbasis.Ein Porträt von Mag. Hermann Fried kann hier (https://www.bsurance.tech/presse/)abgerufen und unter Quellenangabe "© bsurance" verwendet werden.Kontakt:bsurance GmbHAlexander Geier, CMO+436645444693alexander.geier@bsurance.techwww.bsurance.techOriginal-Content von: bsurance GmbH, übermittelt durch news aktuell