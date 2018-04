InsurTech-Unternehmen Neodigital Versicherung AG erhält BaFin-Lizenz / Als digitaler Versicherer startet Neodigital Versicherung AG mit eigenen Produkten sowie White-Label-Lösungen

Neunkirchen (ots) - Das Unternehmen Neodigital Versicherung AGerhält die Zulassung der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 8 IVersicherungsaufsichtsgesetz für die Schaden- und Unfallversicherungund startet über ungebundene Vertriebspartner die Vermarktung derVersicherungsprodukte Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht,Hausrat sowie Unfall.Neodigital bietet neben der eigenen Produktlinie ausgewähltenVertriebspartnern die Möglichkeit eine eigene Versicherungslösung zukreieren. Die jeweiligen Partner können mit dem Produkt-Konfiguratorihr eigenes Produkt individuell und zielgruppenspezifisch gestaltenund mittels White-Label-Option als eigenen Brand in die vorhandeneMarkenstrategie integrieren. Die Umsetzung einer individualisiertenProduktlösung erfolgt seitens Neodigital innerhalb kürzester Zeit.Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing, NeodigitalVersicherung AG: "Wir haben es innerhalb von acht Monaten geschafft,als digitaler Versicherer die BaFin-Lizenz zu erhalten. Diesenwichtigen Schritt zur Aufnahme unseres Geschäftsbetriebes alsVersicherung haben wir unserem kompetenten und motivierten Team sowieunseren starken Partnern zu verdanken. Insbesondere diemultidisziplinäre Zusammenarbeit mit unserem strategischen PartnerErnst & Young hat für die schnelle Umsetzung aller notwendigenVoraussetzungen für die BaFin-Zulassung gesorgt."Neodigital bietet Versicherungsprodukte, die im Falle einesSchadens schnelle Hilfe und transparente Abwicklung garantieren.Dabei steht nicht nur der Preis, sondern gleichermaßen die optimaletarifliche Leistung im Fokus. Alle Neodigital-Produkte sind für denKunden mit sofortiger Wirksamkeit täglich kündbar, einVertragsbestandteil, der dem Kunden auch nach Vertragsabschluss volleFlexibilität und ein hohes Maß an Sicherheit bietet."Es ist bekannt, dass die Versicherungsbranche im Hinblick auf dieDigitalisierung derzeit noch Nachholbedarf hat. Die Online-Abwicklungpersönlicher Angelegenheiten gehört sowohl für Endkunden als auch fürVertriebspartner zu den Selbstverständlichkeiten des täglichenAlltags. Wir passen uns diesem geänderten Verhalten an und werden derOnline-Affinität gerecht. Getreu unserem Slogan 'Die Zukunft istdigital. Neodigital' können Kunden in unserem Serviceportal 'myNeo'Dokumente einsehen, Verträge ändern und Schäden melden. SchnelleKommunikationswege für alle, jederzeit und von überall - dafür stehtNeodigital", erläutert Voss.Neodigital ist als neu gegründete Gesellschaft in der Lage, einemoderne digitale Infrastruktur vollkommen unabhängig von veraltetenund bestehenden IT-Systemen und komplexen organisatorischenStrukturen aufzubauen. "Dabei gewährleisten die offeneSchnittstellen-Lösung unserer Systemarchitektur und die vollständigeBerücksichtigung der BiPRO-Normen eine schnelle und nahtloseIntegration in die Geschäftsprozesse unserer Vertriebspartner",ergänzt Dirk Wittling, Vorstand Betrieb und Finanzen, NeodigitalVersicherung AG.Die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette sowie diehohe Agilität und die schnelle Entwicklung neuer und innovativerProduktlösungen stehen im Fokus des InsurTech-UnternehmensNeodigital.Unternehmensprofil Neodigital Versicherung AG:Neodigital Versicherung AG (https://www.neodigital.de) ist eindigitaler Schaden- und Unfallversicherer, der die eigenenNeodigital-Produkte Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Hausratund Unfall über ungebundene Vertriebspartner vermarktet. DasUnternehmen konzentriert sich auf die konsequenteProzessdigitalisierung der kompletten Wertschöpfungskette undermöglicht ausgewählten Vertriebspartnern, über einenProdukt-Konfigurator eigene, individualisierte Versicherungsproduktezu gestalten. Ergänzt durch die White-Label-Option kann das Produktvon Vertriebspartnern auch unter eigenem Brand über bereitsexistierende Absatzwege vermarktet werden.Neodigital Versicherung AG wurde im Dezember 2016 gegründet, derFirmensitz ist in Neunkirchen. Das Unternehmen ist von derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zumGeschäftsbetrieb als Schaden- und Unfallversicherer in Deutschlandzugelassen. Neben den Gründern, Dirk Wittling und Stephen Voss,konnte das Unternehmen sehr finanzstarke und branchenkompetenteInvestoren gewinnen, dazu zählen die SchneiderGolling & Cie.Beteiligungsgesellschaft mbH und coparion GmbH & Co. KG.Pressekontakt:Neodigital Versicherung AGStephen VossUntere Bliesstr. 13-1566538 NeunkirchenE-Mail: presse@neodigital.deOriginal-Content von: Neodigital Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell