InsurTech Hub Munich zeichnet Münchener Verein für hohes Engagement aus (FOTO)

München (ots) -Der Mitte Mai 2017 ins Leben gerufene Verein InsurTech Hub Munich(ITHM) hat sein Gründungsmitglied Münchener VereinVersicherungsgruppe für den intensiven, persönlichen Austausch mitzehn InsurTech-Startups ausgezeichnet. Manuel Holzhauer, ManagingDirector des ITHM, hat die Anerkennung am 10. Juli 2019 an Dr. MartinZsohar, Vorstandsmitglied des Münchener Verein und als ChiefOperating Officer (COO) Verantwortlicher für die Digitalisierungsowie Dr. Marcus Kaiser, Senior Business Analyst DigitalTransformation des Münchener Verein, überreicht. Die Auszeichnungfand im PlugNPlay Insurtech Europe in München vor rund 250 Gästenstatt.Die InsurTech-Startups erhielten vom Münchener Verein wertvolle,hilfreiche Erkenntnisse aus der Versicherungspraxis, um ihre Produkteweiterentwickeln zu können. Der Fachbereich IT des Münchener Vereinbrachte sich zudem aktiv in den Diskussionsrunden zu technischenInnovationen mit den InsurTech-Startups ein.Der ITHM führt in diesem Jahr bereits zum vierten Mal das sog."Accelerator Programme W1 Forward" durch. Dieses hat die Zielsetzung,die Entwicklung der am Programm teilnehmenden Start-ups und ihrerProdukte zu beschleunigen. Für den Gruppenwettbewerb hatten sichinsgesamt 163 InsurTech-Startups beworben, zehn wurden ausgewählt undkönnen an dem Programm teilnehmen.Dr. Martin Zsohar bekräftigt die hohe Bedeutung des ITHM, dieZusammenarbeit und Vernetzung von etabliertenVersicherungsunternehmen mit Unternehmensgründern undInsurTech-Startups im weltweiten Wettbewerb zu stärken: "Wir wollendie rasch voranschreitende digitale Transformation in derVersicherungsbranche mithilfe unserer Mitgliedschaft im ITHMerfolgreich begleiten. Den InsurTech Hub Munich sehen wir als eineideale Plattform, die Stärken der traditionellen Versicherer und diefrischen Ideen der InsurTech-Startups im Interesse der Kundenzusammenzufügen.""Der Münchener Verein erhält über den ITHM Zugang zu einem großenNetzwerk", ergänzt Dr. Marcus Kaiser. "Hierzu zählen nicht nurInsurTech-Startups und die anderen Versicherer, sondern auch GlobalPlayer aus Branchen wie IT oder Gesundheit."