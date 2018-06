Insulin auf Reisen kühlen - aber nicht gefrieren lassen

Baierbrunn (ots) - Insulin verträgt keine Hitze: Auf Reisensollten Insulinvorräte daher möglichst in einer Kühlbox aufbewahrtwerden - allerdings nicht direkt neben den Kühlakkus. Denn dort kannInsulin gefrieren und unbrauchbar werden, wie das Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber" schreibt. Auch eine kleine Stahl-Thermosflascheschützt es gut vor Hitze. "Dazu die Ampullen in Alufolie einwickelnoder Penpatronen im Blister lassen und die Flasche mit kühlem Wasserfüllen", rät Diabetologe Dr. Bernhard Gehr von der Fachklinik BadHeilbrunn. Bei Flugreisen gehören Insulin, Blutzucker-Teststreifenund wichtige Medikamente ins Handgepäck. Schon deshalb, weilaufgegebenes Gepäck verloren gehen oder verspätet ankommen kann.Insulin muss nicht in den für Flüssigkeiten vorgeschriebenen Beutel.Am besten verstauen Sie es in einer handlichen Kühltasche aus derApotheke. Für die Sicherheitskontrolle am Flughafen lassen Sie sichvom Arzt ein Attest auf Deutsch und Englisch über IhrenDiabetesbedarf geben. Einen Vordruck zum Herunterladen gibt es aufwww.diabetes-ratgeber.net/magazin.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 6/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell