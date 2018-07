Instructure: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Für die Aktie Instructure aus dem Segment "Internetsoftware und -dienste" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 23.07.2018 ein Kurs von 47,45 USD geführt.Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Instructure wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Instructure liegt im Mittel wiederum bei 44,18 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 47,45 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -6,89 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Instructure insgesamt die Einschätzung "Hold".

Weiterlesen...