Mit Instore Cloud Radio neue Umsatzpotentiale erschließen

Neubiberg (ots) - MUSIC2BIZ - der Spezialist für gemafreieHintergrundmusik - stellt qualifizierten Partnern aus Gastronomie,Hotellerie und Einzelhandel seine neue Instore Radio Software zurVermarktung oder Integration in bestehende Produkte zur Verfügung.Kooperationspartnern bietet die Vermarktung oder Integration derInstore Radio Lösung zahlreiche Vorteile: Produkthersteller,Werbeagenturen, Musikproduzenten und technische Audio-Dienstleisterkönnen die Anwendung ihren eigenen Kunden als zusätzlichen Servicebereitstellen - das kann Werbekosten senken, das Vertriebspotentialerweitern und helfen, Neukunden zu gewinnen. "Bei MUSIC2BIZ haben wirmit Partner-Marketing schon beste Erfahrungen gemacht", sagtMUSIC2BIZ-Geschäftsführer Bernd Awaloff. "Alle Beteiligten konntensowohl ihr Wachstum steigern als auch ihr Service-Portfolioausbauen."Individueller Zuschnitt auf Kundenbedürfnisse undServiceleistungenDer Filialradio-Service bietet zu Flatrate-Preisenabwechslungsreiche Playlists von Chill Out, Fitness bis Klassik. AlleStücke sind gemafrei abspielbar, was erhebliche Kosten einspart. Indas selbst entworfene Radio-Programm können minutengenau eigeneWerbespots und Zusatzinfos wie Wetterberichte oder Nachrichteneingebaut werden.Die Radio-Lösung für Einzelhändler und Dienstleister ist einfachzu installieren und zu nutzen. Der besondere Clou: Die Anwendung istindividuell konfigurierbar. Damit können Kooperationspartner ihrenService gezielt auf die Bedürfnisse von Kunden zuschneiden undflexibel an neue Produkte anpassen.Vielfältige Einsatzgebiete des Instore Cloud RadiosÜber das zentrale Online-Backend der Cloud Radio Plattform könnenWerbeagenturen für ihre Kunden alle Prozesse der Musikversorgung anStandorten weltweit steuern. Entwickler von technischen Lösungenkönnen den Musik-Streaming-Service flexibel in ihre Anwendungintegrieren oder online auf die umfangreiche Bibliothek zugreifen.MUSIC2BIZ bietet Musikproduzenten oder -verlagen zudem die Chance,Kompositionen oder Audio-Content online über den Streaming-Service zuvermarkten.Der Hersteller Axis Communications zum Beispiel bietet inKooperation mit MUSIC2BIZ ein All-in-One-Lautsprechersystem(http://ots.de/Z8fgFW) an, das ohne zusätzliche Hardware soforteinsatzbereit ist und eine hohe Klangqualität liefert. DieAudiosysteme von Axis (http://ots.de/wGU0fz) eignen sich perfekt fürHintergrundmusik und Ansagen in Ladengeschäften. SolcheProdukt-Partnerschaften sind auch für andere netzwerkbasierteProdukte möglich, etwa im Bereich "Kassensysteme". Hier hat MUSIC2BIZbereits ebenfalls erfolgreiche Praxiserfahrungen mit der Integrationseines Services sammeln können.Interessenten erhalten eine kostenlose Online-Schulung und könnendie Radio-Lösung 30 Tage lang testen. Den Support für Technik undVertrieb bei Kooperationen übernimmt MUSIC2BIZ.