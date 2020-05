Instone Real Estate: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Instone Real Estate Group":

Für die Aktie Instone Real Estate stehen per 25.05.2020, 22:41 Uhr 17.96 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche.

Instone Real Estate haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Instone Real Estate lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Instone Real Estate in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Instone Real Estate erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 12,12 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,31 Prozent im Branchenvergleich für Instone Real Estate bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,12 Prozent im letzten Jahr. Instone Real Estate lag 31,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Die Instone Real Estate ist mit einem Kurs von 17,96 EUR inzwischen +7,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,75 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.