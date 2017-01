Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) bestätigt den Zusatznutzen von Kisplyx® (Lenvatinib) in Kombination mit Everolimus für die Behandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms

Hatfield, England (ots/PRNewswire) -NUR FÜR EU-MEDIEN: NICHT FÜR MEDIEN AUS DER SCHWEIZ UND ÖSTERREICHJedes Jahr entwickeln rund 15.000 Menschen in Deutschland einNierenzellkarzinom.[1]Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit imGesundheitswesen (IQWiG) hat einen Bericht veröffentlicht, der zu demSchluss kommt, dass für Kisplyx® (Lenvatinib) in Kombination mitEverolimus gegenüber der vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)definierten zweckmäßigen Vergleichstherapie ein Zusatznutzen für dieBehandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms nachgewiesenwurde.[2]Die endgültige Entscheidung zur Umsetzung der Empfehlungen diesesBerichts liegt beim G-BA und wird voraussichtlich Mitte März 2017getroffen. Diese Entscheidung erfolgt nach Prüfung desIQWiG-Berichts, schriftlicher Stellungnahmen und einer mündlichenAnhörung.Dem von Eisai gestellten Antrag auf ein beschleunigtesZulassungsverfahren wurde am 19. November 2015 durch den Ausschussfür Humanarzneimittel (CHMP) stattgegeben, da das Präparat als vonwesentlichem Interesse für die öffentliche Gesundheit eingestuftwurde.[3] Im August 2016 erteilte die EU-Kommission dieMarktzulassung für Lenvatinib in Kombination mit Everolimus zurBehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenemNierenzellkarzinom nach einer vorangegangenen, gegen den vaskulärenEndothelwachstumsfaktor (VEGF) gerichteten Therapie.[4]Im Rahmen der zulassungsrelevanten Phase-II-Studie (Studie 205)[5]wurden 153 an fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom erkrankte Personenuntersucht, bei denen nach einer vorangegangenen VEGF-Therapie eineProgression aufgetreten war. In dieser Studie wurden die Patientenrandomisiert entweder mit einer Everolimus- oder einerLenvatinib-Monotherapie oder einer Kombination beider Wirkstoffebehandelt. Die Ergebnisse der Studie 205 zeigten, dass es erheblicheUnterschiede in der Wirksamkeit zwischen der Kombinationstherapie undder Everolimus-Monotherapie gab. Bei der Kombinationstherapie vonLenvatinib mit Everolimus (n=51) lag das mediane progressionsfreieÜberleben bei 14,6 Monaten gegenüber 5,5 Monaten bei Behandlung miteiner Everolimus-Monotherapie (n=50) (HR: 0,40; 95%-KI: 0,24-0,68;p=0,0005; Prüfarztbewertung).[5] Das mediane Gesamtüberleben (overallsurvival, OS) der Studienpopulation lag bei 25,5 Monaten in derLenvatinib/Everolimus-Kombinationstherapie- und bei 15,4 Monaten inder Everolimus-Monotherapiegruppe in den beiden letzten, jeweilsaktualisierten Analysen zum OS (HR: 0,51; 95%-KI: 0,30-0,88 und HR:0,59; 95%-KI: 0,36-0,97).[6] Die in diesen Auswertungen gezeigteabsolute Differenz in Bezug auf das OS von 10,1 Monaten weist aufeine erhebliche und nachhaltige Verbesserung des Gesamtüberlebenshin.[6]Die häufigsten während der Behandlung aufgetretenen unerwünschtenEreignisse (treatment emergent adverse events; TEAE) aller Grade fürdie Lenvatinib/Everolimus-Kombinationstherapie waren Diarrhoe,Appetitverlust und Fatigue.[5] Die häufigsten TEAE mit Grad 3 oderhöher im Kombinationsarm waren Diarrhoe, Fatigue und Hypertonie.[5]"Sowohl Kliniker als auch Patienten werden diese Nachrichtbegrüßen. Im Rahmen der Phase-II-Studie wurden diese beidenunterschiedlichen Krebstherapien zur Behandlung desNierenzellkarzinoms zum ersten Mal erfolgreich kombiniert; aktuellgibt es in Deutschland nur wenige Behandlungsoptionen", so Dr. med.Helga Schmitz, Medizinische Direktorin, Eisai GmbH.Der Anteil des Nierenzellkarzinoms an allen Krebsdiagnosen liegtbei 2 bis 3 % und macht rund 80-90 % aller Nierenkarzinome aus.[7]Rund 15.000 Menschen in Deutschland entwickeln jährlich einNierenzellkarzinom, und es gibt nur wenige wirksame systemischeBehandlungsoptionen für diese Krebsart im fortgeschrittenenStadium.[1]"Es stimmt uns sehr zuversichtlich, dass das IQWiG denZusatznutzen von Lenvatinib in Kombination mit Everolimus beimNierenzellkarzinom bestätigt hat. Eisai bleibt der Erforschung neuerund innovativer Anwendungsmöglichkeiten für diese wichtigeKrebstherapie zum Wohl der Patienten auf der ganzen Weltverpflichtet", kommentiert Dr. Patrik Höller, Leiter der AbteilungOnkologie, Eisai GmbH.In der Europäischen Union ist Lenvatinib (Lenvima®) auchzugelassen für die Behandlung erwachsener Patienten mitprogredientem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem,differenziertem (papillärem, follikulärem, Hürthle-Zell-)Schilddrüsenkarzinom (DTC), das gegenüber radioaktivem Jod (RAI)refraktär ist.[8]Die Entwicklung von Lenvatinib unterstreicht EisaisUnternehmensphilosophie human health care (hhc), die zum Ziel hat,innovative Lösungen zur Prävention und Therapie von Krankheiten undzum Schutz der Gesundheit von Menschen auf der ganzen Weltanzubieten. Eisai engagiert sich im Therapiegebiet der Onkologie undwidmet sich den noch nicht erfüllten medizinischen Bedürfnissen vonPatienten und deren Angehörigen.Hinweise für die RedaktionInfo zu LenvatinibLenvatinib ist ein oral verabreichter Multikinase-Inhibitor dervaskulären, endothelialen Wachstumsfaktor-Rezeptoren (VEGFR) 1-3, derFibroblast-Wachstumsfaktor-Rezeptoren (FGFR) 1-4, des thrombozytärenWachstumsfaktor-Rezeptor alpha (PDGFRA) und der RET- undKIT-Protoonkogene.[9],[10]Über EverolimusEverolimus ist ein selektiver mTOR (mechanistic Target ofRapamycin)-Inhibitor. mTOR ist eine wichtige Serin/Threoninkinase,deren Aktivität in einer Anzahl von menschlichen Krebsartenhochreguliert ist.[11]Eisai in der OnkologieEisai engagiert sich in der Entwicklung und Bereitstellung neuerBehandlungen mit hohem Nutzen für Menschen mit Krebs. Die Entwicklungtherapeutischer Optionen in der Onkologie ist ein strategischwichtiges Geschäftsfeld von Eisai in Europa, Nahost, Afrika, Russlandund Ozeanien (EMEA). In der Europäischen Union bietet Eisai aktuelldrei zugelassene Präparate für vier Indikationen an:- Lenvima® (Lenvatinib) ist in der EU angezeigt für die Behandlungerwachsener Patienten mit progredientem, lokal fortgeschrittenemoder metastasiertem, differenziertem (papillärem, follikulärem,Hürthle-Zell-) Schilddrüsenkarzinom (DTC), das gegenüberradioaktivem Jod (RAI) refraktär ist.- Kisplyx® (Lenvatinib) in Kombination mit Everolimus ist in der EUangezeigt für die Behandlung erwachsener Patienten mitfortgeschrittenem Nierenzellkarzinom nach einer vorangegangenen,gegen den vaskulären Endothelwachstumsfaktor (VEGF) gerichtetenTherapie.- Halaven® (Eribulin) ist in der EU angezeigt für die Behandlung vonPatientinnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertemBrustkrebs, bei denen nach mindestens einer Chemotherapie zurBehandlung einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung eineweitere Progression eingetreten ist. Die adjuvant oder nach einerMetastasierung angewendeten Vortherapien sollten ein Anthrazyklinund ein Taxan enthalten haben, es sei denn, diese Behandlungenwaren für die Patientinnen ungeeignet. Halaven® (Eribulin) ist inder EU außerdem angezeigt für die Behandlung von erwachsenenPatienten mit nicht resezierbarem Liposarkom, die wegen einerfortgeschrittenen oder metastasierten Tumorerkrankung eineVorbehandlung mit einer Anthrazyklin enthaltenden Therapie (sofernsie geeignet war) erhalten haben.Über Eisai Co., Ltd.Eisai Co., Ltd. ist ein führendes, weltweit agierendes forschungs-und entwicklungsorientiertes (F&E) Pharmaunternehmen mit Hauptsitz inJapan. Eisai hat sein Unternehmensleitbild wie folgt definiert: ImMittelpunkt stehen die Patienten und ihre Angehörigen sowie dieVerbesserung der Gesundheitsfürsorge - wir nennen dies unsere "humanhealth care (hhc)"-Philosophie. Mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern in unserem weltweiten Netzwerk von Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten undVertriebsniederlassungen arbeiten wir an der Verwirklichung unsererhhc-Philosophie, indem wir innovative Produkte in verschiedenentherapeutischen Bereichen anbieten, in denen ein hoher ungedecktermedizinischer Bedarf besteht, wie etwa der Onkologie und derNeurologie.Als global tätiges pharmazeutisches Unternehmen engagieren wir unsgemäß unserem Unternehmensleitbild für Patienten überall auf der Welt- durch Investitionen und Beteiligungen an partnerschaftlichenInitiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln inEntwicklungs- und Schwellenländern.Weitere Informationen zu Eisai Co., Ltd. finden Sie unterhttp://www.eisai.com.Literaturhinweise1. Schrader J, et al. Renal Cell Carcinoma Update: News from theAUA, EAU, and ASCO Annual Meetings 2011. ISRN Urology 2012. Abrufbarunter: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384960/[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384960 ] Zugriff imJanuar 2017.2. IQWiG Nutzenbewertung. Abrufbar unter: https://www.iqwig.de/de/projekte-ergebnisse/projekte/arzneimittelbewertung/a16-63-lenvatinib-nierenzellkarzinom-nutzenbewertung-gemass-35a-sgb-v.7685.html Zugriffim Januar 20173. European Medicine Agency. Kisplyx: EPAR. Abrufbar unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004224/WC500216286.pdf Zugriff im Januar 2017.4. Fachinformation Kisplyx (Stand August 2016).5. Motzer, R, et al. Lenvatinib, everolimus, and the combinationin patients with metastatic renal cell carcinoma: a randomised, phase2, open-label, multicentre trial. Lancet Oncology , 2015;16:1473-82.6. Dossier zur Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V, Lenvatinib(Kisplyx®), Eisai GmbH. Abrufbar unter:https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/261/[https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/261 ], Zugriff imJanuar 20177. National Cancer Institute at the National Institute of Health.Abrufbar unter:http://www.cancer.gov/types/kidney/hp/kidney-treatment-pdq.Zugriff im September 20168. Fachinformation Lenvima (Stand September 2016).9. Matsui J, et al. E7080, a novel inhibitor that targets multiplekinases, has potent antitumor activities against stem cell factorproducing human small cell lung cancer H146, based on angiogenesisinhibition. Int J Cancer 2008;122:664-671.10. Okamoto K, et al. Distinct Binding Mode of MultikinaseInhibitor Lenvatinib Revealed by Biochemical Characterization. ACSMedicinal Chemistry Letter 2010.11. Fachinformation Afinitor. 