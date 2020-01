Institut fordert Politik zu mehr Investitionen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsinstitut IMK hat den Staat zu zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur in Milliardenhöhe aufgefordert.



Die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte seien noch lange nicht aufgeholt, sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, am Dienstag in Berlin. Das IMK hatte bereits eine Summe von mehr als 450 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren genannt. Der Staat profitiere davon durch zusätzliche Steuereinnahmen.

Die Bundesregierung müsse auch beim Klimapaket nachlegen, sagte Dullien. Der soziale Ausgleich müsse verbessert werden. Das Klimapaket enthalte außerdem zu wenig Investitionen./hoe/DP/jha