Institut Marquès wurde von der Imperial College in London eingeladen, um die neuesten Entwicklungen zu präsentieren

Finanztrends Video zu



mehr >

Neueste Technologie in der assistierten ReproduktionDas Spanisches Zentrum benutzt Musik, mobile Technologie,Telemedizin und virtuelle Realität in seiner FruchtbarkeitsklinikenBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Institut Marquès(http://www.institutomarques.com/) entwickelt weiter diefortschrittlichsten und erstaunlichsten Technologien fürReproduktionsmedizin, um der Traum ein Baby zu bekommen zuverwirklichen. Diese spanisches assistierten Reproduktion Zentrum hatdie Ergebnisse ihrer Forschung an das renommierte Imperial CollegeLondon University vor über 700 Wissenschaftlern präsentiert.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/de/8510351-institut-marques-presents-at-imperial-college/Pionier in der Studie über die Auswirkungen der Musik am Anfangdes Lebens, Institut Marquès hat festgestellt, dass Föten ab dem 16.Schwangerschaftswoche hören können, nur wenn die Außengeräuschedirekt von die Vagina der Mutter kommen. Für die Entdeckung desfötalen Gehörs erstellte das Team unter der Leitung von Dr. MarisaLópez- Teijón den intravaginale Lautsprecher Babypod, bereits vonTausenden von Frauen verwendet. Diese Forschungen wurden an derHarvard Universität (USA) mit der Ig-Nobelpreis für Medizinausgezeichnet. "Föten können kaum Außengeräusche hören. So kann mansagen, dass der Mythos mit dem Baby im Bauch zu reden ist bereitsGeschichte", erklärte Doktor García- Faura, wissenschaftlicherDirektor des Instituts Marquès in seinem Vortrag am Imperial College.Die Musik ist auch in den Labors des Instituts Marquès anwesend,sogar mit Live- Konzerten. Künstler aus der ganzen Welt, wie dieSängerin Sharon Corr haben für die Embryonen dieser Zentren gespielt.Alle Inkubatoren enthalten Musik im Inneren. Nach die Studienverbessert Musik 5% die Erfolgsquote bei IVF-Behandlungen. Diemusikalischen Mikrovibrationen rühren das Kulturmedium auf, in denendie Embryonen sich entwickeln, erreichen eine gleichmäßige Verteilungder Nährstoffe und beseitigen der Verunreinigungen.Das Handy: Verpflichtung zur TransparenzDas App Embryomobile, die von Institut Marquès entwickelt wurde,ermöglicht den Eltern von jedem beliebigen Ort in Ihrem Telefon eineEchtzeit-Follow-up und die Entwicklung ihrer Embryonen zu folgen.Dies baut Stress ab und fördert die Implantation.Telemedizin ist die Medizin der Zukunft und ein weiteres Thema,das am Imperial College diskutiert wurde. Institut Marquès hat eineTechnik entwickelt und patentiert, damit die Patienten ihrem Spermaüberall selbst einfrieren lassen können, es in die Klinik schicken,ohne reisen zu müssen. Eine bequeme und praktische Lösung für Männer,die weg wohnen, Schwierigkeiten um zu reisen haben oder einfach ihrePrivatsphäre bewahren möchten.Visuelle Stimuliering und SpermaqualitätDie Forscher von Institut Marquès präsentierten auch dieErgebnisse seiner Studie, das sich auf die Qualität des Samens unddie erotische visuelle Stimulation durch Virtual Reality bezieht, sowie Doktor Marisa López- Teijón, Direktorin des Zentrums, erklärt:"Der Grad der sexuellen Erregung während der Masturbation wirkt sichdirekt auf die Qualität des Spermas aus. Die Menge, die Qualität, dasEjakulatvolumen und das Niveau des Orgasmus hängt von der Anregungab. Je grösser ist die Intensität und die Zeit der vorherigenAnregung, desto vollständiger wird die Muster".www.institutomarques.comVideo:https://mma.prnewswire.com/media/836456/Institut_Marques.mp4Photo:https://mma.prnewswire.com/media/836429/Institut_Marques.jpgPressekontakt:+34-93-285-82-16Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com+34-649-90-14-94Silvia Alberich: silvia.alberich@institutomarques.comOriginal-Content von: Institut Marquès, übermittelt durch news aktuell