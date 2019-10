Institut Marquès erforscht, welche Musik Babys am meisten stimuliert

- Institut Marquès präsentiert heute beim Weltkongress "Ultrasound inObstetrics and Gynaecology" (ISUOG)" in Berlin ihre Studie überFöten Reaktionen auf verschiedenen Musiksorten- Gleich wie beim Neugeborene, Föten mögen klassische undtraditionelle Musik, aber sie können es nur hören, wenn es direktaus der Vagina ihrer Mutter kommt- Das Zentrum hat gerade eine weitere Studie angefangen, die dieReaktionen von Föten auf Fußballhymnen analysiertBerlin (ots/PRNewswire) - Weder Pop noch Rock. Föten, gleich wieNeugeborene, bevorzugen klassische und traditionelle Musik. Das zeigteine Studie des Internationalen Zentrums für assistierteReproduktion, Institut Marquès (https://institutomarques.com/de/),die heute auf der 29. Ausgabe des Berliner Weltkongresses "Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology (ISUOG)"(https://www.isuog.org/events/world-congress.html) vorgestellt wurde.Dazu gibt es einigen Ausnahmen, wie z. B. Bohemian Rhapsody vonQueen, die sich während der Schwangerschaft zu den Lieblingsthemenvon Babys erwiesen hat.Um die Studie "Fetal facial expression in response to intravaginalemission of different types of music" (https://institutomarques.com/wp-content/uploads/2019/05/Fetal-facial-expression-in-response-to-intravaginal-music-emission-pdf-Ultrasound.pdf) durchzuführen, habenForscher die Mund- und Zungebewegungen von 300 Föten im Alterzwischen 18 und 38 Wochen bewertet, als Reaktion auf 15 Lieder ausdrei verschiedenen Musiktypen: klassische (Mozart, Beethoven, usw.),traditionelle (Weihnachtslieder, afrikanische Trommeln, usw.) undPop-Rock (Shakira, Queen, usw.). Dafür wurde Babypod(https://babypod.net/en/), ein vaginaler Lautsprecher, der vom Teamdes Instituts Marquès entwickelt wurde, benutzt. Wie Fr. Dr.López-Teijón, Direktorin des Instituts Marquès erklärt, "Föten könnennur hören, wenn der Ton direkt aus der Vagina kommt. Sie können kaumden Lärm wahrnehmen, der von außen kommt".Die von Föten bevorzugte Musik "sind Melodien, die im Laufe derJahre überlebt haben", stellt Fr. Dr. Marisa López-Teijón, "ob eineSerenade von Mozart oder der uralte Klang afrikanischer Trommeln".Sehen Sie sich das Diagramm der Studienergebnisse an (https://institutomarques.com/de/wissenschaftlicher-bereich/entdeckung-der-foetusstimulation-mittels-musik-in-der-vagina/entdecken-reaktionen-unterschiedliche-musik/)Deshalb hat Institut Marquès, zeitgleich mit dem Beginn derFußball Saison, eine Studie in ihre Barcelona Klinik, Spanien, um dieReaktion von Föten, wenn sie die Hymne des Lieblingsmannschafts IhrerEltern hören, zu analysieren. Die ersten Ergebnisse versprechenÜberraschungen!Original-Content von: Institut Marquès, übermittelt durch news aktuell