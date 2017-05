Institut: Aldi und Lidl mit kräftigem Umsatzplus in Großbritannien

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

LONDON (dpa-AFX) - Aldi und Lidl sind in Großbritannien weiter auf Erfolgskurs.



Im Vergleich zum Vorjahr machten die beiden deutschen Discounter ein Umsatzplus von zusammen 19,2 Prozent, wie das Marktforschungsinstitut Kantar Worldpanel am Mittwoch mitteilte. Zusammen verfügten die Supermarktketten demnach über einen Marktanteil von zusammen 12 Prozent. Rund 62 Prozent der Briten hätten in den vergangen drei Monaten dort eingekauft. Im Vorjahr seien es nur 58 Prozent gewesen.

Die Markforscher führen der Erfolg der Discounter auf die steigende Inflation in Großbritannien zurück. Familien hätten in den vergangenen 12 Wochen 27 Pfund (rund 31 Euro) mehr für Lebensmittel ausgegeben. "Mit den wachsenden Preisen bekommen Verbraucher die schwierige Lage zu spüren", sagte Verbraucherexperte Chris Hayward.