InstantEye® Robotics stellt die neue InstantEye Mk-3-Produktlinie vor

Andover, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Die Cybersicherheit unbemannter Systeme wird mit zunehmenderAnzahl und Vielfalt der Robotersysteme immer wichtiger. UmCyber-Bedrohungen zu begegnen, integrieren die InstantEyeMk-3-Systeme ausgefeilte Architekturen für Datensicherung undKommunikationssicherheit. Die vollständig digitalenKommunikationsverbindungen verwenden fortschrittlicheVerschlüsselungsverfahren, um das Risiko des Lauschangriffs aufferngesteuerte Daten zu minimieren. Über den Kontrollsystemen sindFrameworks für Bedrohungsschutz angeordnet, die darauf ausgelegtsind, verschiedene Spoofing-, Übernahme- undDenial-of-Service-Angriffe zu erkennen und zu isolieren. InstantEyeRobotics widmet sich dem Schutz der Sicherheit seiner Systeme undstellt sicher, dass der Bediener die Informationen, die er benötigt,jederzeit bekommt.Ein wesentliches Merkmal aller InstantEye-Systeme ist dieMöglichkeit, je nach Missionsbedarf unterschiedliche Nutzlasten zuverwenden. Um die ständig wachsende Anzahl und Komplexität neuerNutzlasten zu meistern, verfügen die InstantEye Mk-3-Systeme übereine verbesserte Plug-and-Play-Schnittstelle. Diese erweitert diePalette der transportierbaren Nutzlasten und die Datenmenge, die anden Betreiber übertragen wird.InstantEye-Systeme zeichnen sich durch einfache Bedienung miteinem intuitiven Bodenkontrollsystem (GCS) aus. Die neuen InstantEyeMk-3 Systeme nutzen einen Tablet-Computer auf Android-Basis undbieten mit einem neuen Handsteuergerät eine erweiterteFunktionalität. Der Tablet-Computer ermöglicht dieEchtzeitverarbeitung von Systemdaten zur sofortigenSituationserkennung. Wie das InstantEye Mk-2 GCS ist das Systemabgeschlossen und maximiert die taktische Manövrierfähigkeit desBedieners.Die derzeit in der Produktlinie angebotenen Systeme umfassen dasInstantEye Mk-3 GEN5-D1/D2 und das InstantEye Mk-3 GEN4-D1/D2. DasInstantEye Mk-3 GEN5-D1/D2 ist das kleinste Flugsystem der Familiemit niedrigen akustischen und optischen Signaturen, sodass es eineunerkannte Zielerkennung im Nahbereich (CATR) durchführen kann. DasInstantEye Mk-3 GEN4-D1/D2 ist das größte Flugsystem der Familie miteiner Nutzlastkapazität von über drei Pfund. Im Jahr 2019 kommt dasInstantEye Mk-3 GEN4-E1 auf den Markt. Es verfügt dann über einvernetztes und Militärsoftware-definiertes Funksystem und eineoptionale SAASM-GPS-Konfiguration.InstantEye Robotics ist eine Abteilung von Physical Sciences Inc.mit Sitz in Andover Massachusetts. InstantEye Robotics ist einweltweit führender Anbieter von taktischen unbemannten Flugsystemen.Wenn Kunden ein zuverlässiges, in einem Portfolio gut verwaltbaresMultimissionssystem benötigen, entscheiden sie sich für InstantEye.PressekontakteKimberly KohlheppInstantEye Robotics978.918.7364kkohlhepp@instanteyerobotics.comwww.instanteyerobotics.com