Instandsetzungsarbeiten am Hauptgebäude der Uni Bonn

Bonn (ots) - Die Instandsetzungsarbeiten im Bereich Dach undFassade am Ostflügel des Hauptgebäudes der Bonner Universität liegenim Zeitrahmen. Der Bauherr, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB)NRW Niederlassung Köln, hat die für eine umfassende Instandsetzungdes Gebäudeteils im Bereich Regina-Pacis Weg 7 benötigtenvorbereitenden Maßnahmen beauftragt.Am gesamten Hauptgebäude der Uni Bonn sind von August 2017 bisEnde 2020 Dach- und Fassadenarbeiten geplant. Die Kosten betragennach heutigem Wissensstand ca. 13,6 Mio. Euro. Mit den Arbeiten wurdeam Ostflügel (Eingang Regina-Pacis Weg 7) im August 2017 begonnen.Bauherr ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW NiederlassungKöln und Eigentümerin die Rheinische Friedrich-Wilhelms-UniversitätBonn.Aufgrund baulicher Mängel, die im laufenden Universitätsbetriebnicht behoben werden können, haBEN sich die Uni Bonn und der BLB NRWdazu entschlossen, im Bereich Regina-Pacis Weg 7, eineGesamtinstandsetzung durchzuführen.Eine altersbedingte, notwendige Instandsetzung im laufendenBetrieb ist aufgrund der Nutzung weitestgehend ausgeschlossen. Zu denzahlreichen Instandsetzungsarbeiten zählen unter anderem dieErneuerung der gesamten technischen Gebäudeausrüstung (Elektro- undWasserversorgung, Lüftung und Heizung), sowie aller Oberflächen derInnenbauteile (Bodenbeläge/Abhangdecken).Um eine Planungssicherheit für die Instandsetzung der betroffenenund anstehenden Gebäudeteile zu erreichen, müssen Fachplaner in einemersten Schritt Grundlagenuntersuchungen durchführen. Dies ist jedochnur möglich, wenn die Gebäudeabschnitte komplett freigezogen sind.Das heißt, eine komplette Räumung der betroffenen Flächen (Mobiliarund Inventar). Für diesen ersten Abschnitt der Instandsetzung wurdenAusweichflächen benötigt, die nun als Bürofläche in der BrühlerStraße 7 gefunden und durch den BLB NRW NL Köln angemietet wurden.Der Bauherr geht nach heutigem Kenntnisstand davon aus, dass derOstflügel - mit einer Nutzfläche von rund 3.500 m² - ab Mitte 2021wieder bezugsfertig ist. Die Instandsetzung der restlichen Bereichedes Hauptgebäudes wird dann folgen. Zu den Terminen kann heute keineseriöse Aussage getätigt werden.Das Ägyptologische Museum ist von den Instandsetzungsarbeitennicht betroffen, da dies bereits Ende der neunziger Jahre des letztenJahrhunderts saniert wurde. Geplant ist hier eine Zuwegung aus einemanderen Gebäudeteil. Dieser neue Zugang ermöglicht dann denMuseumsangehörigen sowie deren Besucherinnen und Besuchern auchweiterhin den uneingeschränkten Zutritt.Alle Zeit- und Kostenangaben beruhen auf dem heutigen Sachstand.HISTORIEDas Universitäts-Hauptgebäude mit einer Nutzfläche von rund 32.000m² - einst als Residenz für die Kölner Kurfürsten errichtet - wurdenach Gründung der Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Universität Bonnim Jahr 1818 durch den preußischen König Friedrich-Wilhelm III.,Hauptsitz der Hochschule. Im Kriege stark zerstört, wurde das Gebäudenach Kriegsende wieder aufgebaut. Hierbei kamen - der Not gehorchend- nur die zur Verfügung stehenden Materialien zur Anwendung, dieteilweise den heutigen Ansprüchen, insbesondere denen desvorbeugenden Brandschutzes nicht mehr genügen. Das Hauptgebäudebeherbergt heute Hörsäle, Seminarräume, Bibliotheken, Büros und eineAula für ca. 1.200 Personen. Daneben sind dort Museen, Cafeteriensowie Werkstätten und eine Druckerei untergebracht.Bei der Dach- und Fassadeninstandsetzung im Bereich derSchieferdächer handelt es sich um die Fortsetzung umfassenderGrundinstandsetzungsmaßnahmen des Hauptgebäudes der Universität Bonn.Bereits in den Jahren 2011 bis 2016 wurde erfolgreich die Dach- undFassadeninstandsetzung der vier Ecktürme desUniversitätshauptgebäudes durchgeführt.ÜBER DEN BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW Mehr Informationen unterwww.blb.nrw.dePressekontakt:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung KölnÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationFrank Buch - Dipl.-Ing. (FH)Domstr. 55-73, 50668 KölnTelefon: 0221/35660-282frank.buch@blb.nrw.dewww.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell