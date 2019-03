Installed Building Products: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Für die Aktie Installed Building Products aus dem Segment "Wohnungsbau" wird an der heimatlichen Börse New York am 18.03.2019, 05:54 Uhr, ein Kurs von 44,34 USD geführt.

Die Aussichten für Installed Building Products haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Installed Building Products wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Installed Building Products liegt im Mittel wiederum bei 56,29 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 44,34 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 26,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Installed Building Products insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Installed Building Products-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 44,59 USD. Der letzte Schlusskurs (44,34 USD) weicht somit -0,56 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (42,37 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,65 Prozent), somit erhält die Installed Building Products-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Installed Building Products-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,28 liegt Installed Building Products unter dem Branchendurchschnitt (50 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 28,8 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.