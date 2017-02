Dresden (ots) - Hohes Lob für SOLARWATT: Das renommierte Markt-und Wirtschaftsforschungsunternehmen EuPD Research hat das DresdnerSolarunternehmen zum wiederholten Mal als Topmarke imPhotovoltaik-Bereich ausgezeichnet. Für Europa und speziell dieMärkte Deutschland, Frankreich und die Niederlande erhielten dieSOLARWATT-Solarmodule jeweils das Siegel "Top Brand Photovoltaic2017". Für seinen Stromspeicher MyReserve wurde SOLARWATT als "TopBrand Photovoltaic Storage 2017" ausgezeichnet. EuPD Researchbefragte für den "Global PV InstallerMonitor 2016/2017" mehr als 600Installateure in Europa sowie 100 Handwerker in Australien. In denuntersuchten Kategorien Markenbekanntheit, Weiterempfehlung undDistribution schneidet SOLARWATT erneut überdurchschnittlich gut ab."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da sie quasi direktvon den Installateuren kommt", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer DetlefNeuhaus. "Der Direktvertrieb ist für uns seit Jahren der wichtigsteDistributionsweg und essentiell für unseren Unternehmenserfolg.Deshalb liegt uns die Meinung der Handwerksbetriebe besonders amHerzen." Die Ergebnisse des Global PV InstallerMonitors belegen, dassdie zunehmende internationale Ausrichtung des Dresdner Unternehmensimmer mehr Früchte trägt. Bereits im Sommer 2014 übernahm SOLARWATTKernbereiche der Centrosolar-Gruppe in Frankreich sowie denBenelux-Staaten. Auch in Italien ist das Dresdner Unternehmen sehraktiv. "2017 werden wir die Internationalisierung unseresUnternehmens vorantreiben und weitere Märkte erschließen", soNeuhaus.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist einer der führenden deutschen Hersteller vonPhotovoltaiklösungen - von widerstandsfähigen, extrem langlebigenGlas-Glas-Solarmodulen bis hin zu intelligenten Energiemanagement-und Speichersystemen für den Privat- und Gewerbebereich. Trotz seineswachsenden Angebotsportfolios hält das Unternehmen, das mittlerweileinternational 300 Mitarbeiter beschäftigt, an seinen Prinzipien fest:Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und überzeugen durchPremiumqualität. Seit 2013 kooperiert SOLARWATT mit BMW im Rahmen des"360° Electric"-Programms für effiziente Elektromobilität. Seit 2015ist SOLARWATT im Bereich Stromspeicher Kooperationspartner von E.On.Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinstraße 1755116 MainzTelefon: +49 (0) 6131 9302833Mail: secker@brunomedia.deUnternehmenskontakt:Nadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49 (0) 351 8895-213Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.netOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell