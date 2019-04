Instagram von Facebook macht einen großen Schritt in Richtung E-Commerce

Der beliebte Instagram-Service von Facebook (WKN:A1JWVX) hat in den letzten Jahren verschiedene E-Commerce-Funktionen zu seinem Angebot hinzugefügt. Die Tochtergesellschaft begann bereits 2017 mit der Integration von E-Commerce-Plattformen Dritter, fügte das beliebte Stories-Format hinzu, das sich wie ein Lauffeuer über Social Media verbreitet hat, und arbeitet angeblich an einer eigenständigen „IG Shopping“-App.

„Das Format ist so visuell ansprechend und die Leute erzählen Geschichten mit Bildern, sodass wir sowohl anekdotisch als auch in den Daten sehen, dass [Instagram] ein großartiger Ort für die Menschen ist, um auf ein Produkt aufmerksam zu werden“, sagte COO Sheryl Sandberg letzten Sommer. „Und wir sehen viele kleine Unternehmen, die wirklich in der Lage sind, ihre Verkäufe damit zu steigern.“

Erleichtert den Gang zur Kasse

Im vielleicht bedeutsamsten Schritt im E-Commerce gab Instagram heute bekannt, dass für die Plattform eine Kassen-Funktion eingeführt wird, die es den Nutzern ermöglicht, sofort und sicher ein Produkt zu kaufen, das sie auf dem Service sehen. Bisher führten Einkaufslinks die Nutzer auf die Website des Händlers, um Einkäufe abzuschließen, was zu unnötigen Reibungsverlusten führte. Instagram speichert Zahlungsdaten und gibt nur die notwendigen Transaktionsdaten wie Lieferadresse und Kontaktinformationen an Händler weiter.

Instagram hatte bereits zuvor Produktkennzeichnungen im Feed eingeführt, die es den Konten ermöglichen, bestimmte Artikel zu identifizieren, die zum Verkauf stehen könnten. Instagram sagt, dass 130 Mio. Instagrammer jeden Monat diese Produktkennzeichnungen nutzen — ein wichtiges Signal, das ein echtes Kaufinteresse zum Ausdruck bringt.

Zunächst ist die Checkout-Funktion nur für ein paar Dutzend Partnermarken verfügbar, die an einer begrenzten Closed-Beta-Studie in den USA teilnehmen. Sobald die Funktionalität jedoch erweitert wird, sagt Instagram, dass Unternehmen in der Lage sein werden, die Kasse direkt zu integrieren oder weiterhin mit den oben genannten E-Commerce-Plattformen von Drittanbietern zusammenzuarbeiten, um Transaktionen zu erleichtern.

Einen Schnitt machen

Wenn Instagram beginnt, eine wichtigere Rolle bei den Transaktionen zu übernehmen, rechtfertigt dies, dass das Unternehmen auch seinen eigenen Schnitt bei der Aktion macht.

„Wir werden eine Verkaufsgebühr einführen, um Programme und Produkte zu finanzieren, die das Bezahlen ermöglichen, sowie transaktionsbezogene Ausgaben auszugleichen“, sagte ein Instagram-Sprecher gegenüber TechCrunch. Auf weiteres Nachfragen weigerte sich die Sprecherin, die Höhe der Gebühr zu erläutern. Es ist erwähnenswert, dass CEO Mark Zuckerberg in seinem langen Beitrag Anfang dieses Monats, in dem er die „datenschutzorientierte“ Zukunft von Facebook skizzierte, ausdrücklich auf Handel und Zahlungsverkehr als wichtige Möglichkeiten hinwies, wie die Plattform Unternehmen und Nutzer verbinden kann.

Darüber hinaus könnte Facebook potenziell alle von dem Unternehmen entwickelten E-Commerce-Tools nutzen, um Marketplace schließlich zu einer E-Commerce-Plattform zu machen. Derzeit ist der Marktplatz-Bereich seiner Kernplattform kaum mehr als ein Kleinanzeigenbereich – vergleichbar mit Craigslist –, wo die Nutzer Artikel zum Verkauf anbieten und Facebook keine Rolle bei der eigentlichen Transaktion spielt. Der Marktplatz wird derzeit mit Anzeigen vermarktet. Die Anwendungsfälle sind unterschiedlich, da der Marktplatz hauptsächlich für die Suche nach gebrauchten Artikeln vor Ort gedacht ist, aber es besteht auch die Möglichkeit, die Funktionalität von Marketplace auszubauen.

Langsam, aber sicher entwickelt sich Instagram zu einer ernstzunehmenden E-Commerce-Plattform.

