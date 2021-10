Instagram: Neue Funktion zur Benachrichtigung von Nutzern bei Ausfällen?

Facebook Inc. (NASDAQ:FB) sagte am Montag, dass es eine Funktion in seiner Foto- und Video-Sharing-App Instagram testet, die Nutzer über Ausfälle oder technische Probleme direkt in der App informiert.

Der Social-Media-Riese erklärte, dass die Funktion zunächst in den Vereinigten Staaten laufen würde und die Nutzer über “vorübergehende Probleme” informieren würde, die sich auf das “Engagement oder die Verbreitung” in der App ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung