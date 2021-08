Instagram-Aktie: Lässt Sie nicht länger externe Links besuchen!

Wie The Verge am Montag berichtete, wird Instagram seine “Swipe-up”-Funktion abschaffen, und das Unternehmen bestätigte die Änderung.

Die “Swipe-up”-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, Webseiten außerhalb der Social-Media-App zu besuchen, wird am Ende des Monats, am 30. August, abgeschafft. Stattdessen können die Nutzer künftig über antippbare Links in den Stories zu den externen Websites navigieren.

