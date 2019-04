Insta ungeschminkt - perfekt und unverwundbar (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.veröffentlicht die Ergebnisse der neuen Jugendstudie "Instaungeschminkt - Der Traum von Unverwundbarkeit", durchgeführt vonLönneker & Imdahl rheingold salon.Ein Leben ohne Handy oder Instagram? Für viele Jugendliche ist derbloße Gedanke daran beängstigend. Für manche ist die Vorstellungsogar ähnlich schlimm wie die Todesstrafe. 74 Prozent derJugendlichen gehen bis zu 20 Mal am Tag auf Instagram. Mehr als einDrittel verbringt mehr als vier Stunden täglich auf dieser Plattform- einige sogar noch viel länger. Und 35 Prozent der Schüler sind auchwährend der Schulzeit online. Zeitliche Limits - selbst gesetzt oderdurch die Eltern? Meistens Fehlanzeige. Dietiefenpsychologisch-repräsentative Studie "Insta ungeschminkt"erklärt, was die Jugendlichen an Instagram so fasziniert, dass siegeradezu abhängig sind und welchen Einfluss das auf ihre Entwicklunghat. Das Ergebnis: Auf Instagram versuchen viele Jugendliche, einerundum kontrollierbare Traumwelt zu installieren, in der allesperfekt ist und sie unangreifbar sind.Jugendliche verspüren heute in vielen Bereichen ihres Lebens einGefühl der Unsicherheit - entweder durch Trennungen in der Familie,gesellschaftliche Umbrüche wie die Flüchtlingskrise oder die eigenekörperliche Veränderung in der Pubertät. Die Jugendlichen haben daherStrategien entwickelt, die dem gefühlten Kontrollverlustentgegenarbeiten. Ines Imdahl, Studienleiterin und Geschäftsführerinvon Lönnecker & Imdahl rheingold salon: "Die intensive Nutzung vonInstagram dient den Jugendlichen dazu, die Kontrolle in ihrem Lebenzurückzugewinnen. Hier inszenieren die Jugendlichen sich eine heileWelt. Es ist eine Flucht vor dem Fiesen und Bösen der Realität. AufInstagram ist dagegen alles sehr schön und harmonisch." Die Jungenund Mädchen erschaffen sich so eine Parallelwelt, in die sie sichimmer häufiger zurückziehen. Zwei Drittel von ihnen sind gerne aufInstagram, weil sie sich dadurch vom Alltag ablenken können. Mehr als50 Prozent sagen, dass sie auf Instagram in eine schöne und heileWelt eintauchen können.Bevorzugte Themen, mit denen sich die jungen Menschen aufInstagram beschäftigen, sind daher Mode, Sport oder Lifestyle. Dasinspiriert sie. Tiefgründiges aus Gesellschaft, Politik oderWirtschaft, über das sie nachdenken müssten, spielt dagegen kaum eineRolle. Obwohl sich die Jugendlichen bewusst sind, dass die gezeigtenBilder konstruiert und inszeniert sind, akzeptieren sie die Bilderso, wie sie sind. Nur 14 Prozent erleben die Fotos als künstlich.Fast 30 Prozent nehmen sie vielmehr als "gut aufgebessert" wahr. DassInstagram auch unglücklich macht, da die Plattform ein ständigesVergleichen mit anderen fördert, geben nur 12 Prozent zu.Worüber die Jugendlichen hingegen gerne sprechen, ist die Anzahlihrer Abonnenten. Auch wenn sie erst einmal so tun, als ob sie diegenaue Zahl ihrer Follower nicht kennen würden, so zeigt sich rechtschnell, dass gerade die Reichweite des eigenen Accounts für sie einegroße Bedeutung hat. Denn die Zahl der Follower zeigt, wie besondersman ist. Und das ist entscheidend für das eigene Selbstwertgefühl.Positive Kommentare, Herzchen und Bewertungen in Form vonSuperlativen sind daher nicht nur erwünscht, sondern werden in hoherZahl geradezu erwartet. Sie tragen entscheidend zur eigenenSelbstfindung bei, die in direkter Abhängigkeit zu der Perfektion derPosts und der Anzahl der Follower steht. 67 Prozent der Befragtengeben an, dass sie mehr als 100 Follower haben, 36 Prozent sogar mehrals 200. Diese Zahlen müssen immer weiter gesteigert werden. "Sehenund gesehen werden" heißt denn auch das Motto und die jungen Menschenstellen sich ganz selbstverständlich auf Instagram zur Schau.Damit die Fotos in die schöne Welt von Instagram hineinpassen,werden sie vor dem Posten optimiert. Man zeigt sich nur von seiner"Schokoladenseite", vermeintlich hässliche Bilder werden gelöscht.Die Jugendlichen möchten nicht, dass andere sehen, dass sie in derVergangenheit vielleicht einmal dick waren oder sich anders gestylthaben. Emotionen und persönliche Geschichten werden genauso vermiedenwie die gesamte Auseinandersetzung mit sich selbst. Mit zumeiststandardisierten Posen, die allgemein akzeptiert sind, und einemperfekten Make-up oder Haarstyling zeigen sich die Jungen und Mädchenihren Followern dagegen gerne. Denn so gehen sie kein Risiko ein undmachen sich unangreifbar. Mehr als 60 Prozent der Mädchen sagen, dasssie sich für Make-up, Haarstyling oder Augen-Make-up auf Instagraminteressieren. Für 40 Prozent der Jungen ist das Haar-Stylingbesonders wichtig.Mit Oberflächlichkeit der Jugend hat dies allerdings wenig zu tun.Den Jugendlichen ist vielmehr wichtig, die Kontrolle darüber zubehalten, wie sie selbst von anderen wahrgenommen werden. BirgitHuber, Bereichsleiterin Schönheitspflege beim IKW: "Wir haben uns indieser aktuellen Studie zum dritten Mal in Folge mit Jugendlichen undihren Sorgen, Wünschen und Träumen beschäftigt. Das Gefühl derUnsicherheit wächst und die Jugendlichen haben ihre eigenen Wege, wiesie in unserer digitalen Welt damit umgehen. Die Kontrolle ihresäußeren Erscheinungsbildes mit Hilfe von Kosmetik ist hierbei einentscheidender Faktor, der ihnen Sicherheit gibt."Im Rahmen der qualitativen Befragung wurden Gruppeninterviews mitinsgesamt 24 jungen Frauen und Männern im Alter von 16 - 22 Jahrendurchgeführt. Für die repräsentative quantitative Befragung wurden mehr als 1.000 junge Frauen und Männer im Alter von 14 - 21 Jahren befragt.
Die Zusammenfassung der Studie sowie Grafiken stehen für Sie auf der Seite www.ikw-jugendstudie.org bereit.
Hier finden Sie ebenfalls alle Informationen und Materialien zu den Studien Jugend ungeschminkt und Selfies ungeschminkt.