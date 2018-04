InstaMotion tauscht online alte Diesel gegen Euro-6-Fahrzeuge / Beteiligung der Allianz ist erste Online-Handelsplattform für junge Gebrauchte / Ankauf des Altfahrzeugs zum Marktpreis im Internet

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Der Online-Gebrauchtwagenanbieter InstaMotion hatvor dem Hintergrund der drohenden Fahrverbote für ältereDieselfahrzeuge eine Umtauschaktion im Internet gestartet:Fahrzeughalter mit Modellen, die nur der Euro-5- oder Euro-4-Normentsprechen, können ihre Fahrzeuge auf der Transaktionsplattformgegen einen Euro-6-Diesel oder einen Benziner umtauschen. Dadurchkönnen sie verhindern, in Zukunft nicht mehr in bestimmte Städtefahren zu dürfen, denn mit seiner Entscheidung vom 27. Februar hatdas Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich den Weg fürDieselfahrverbote frei gemacht. Mit dem Umtausch können Autofahrernach Angaben von InstaMotion zudem weitere Wertverluste vermeiden.Der Wert von älteren Dieselfahrzeugen fällt derzeit dramatisch. ImVergleich zu Benzinern mussten Besitzer von Euro-5-Dieseln alleinseit Ende Februar circa 10 Prozent Wertverlust hinnehmen. BeimEuro-4-Diesel und älteren Baureihen beträgt der Wertverlust binnenMonatsfrist sogar 20 Prozent. "Ein weiteres Absinken der Preise istzu erwarten, wenn die Fahrverbote von den Kommunen vollzogen werden",sagt Darius Ahrabian, Geschäftsführer der InstaMotion Retail GmbH.Für 2.900 Euro kann ein Autofahrer beispielsweise seinen fünfJahre alten Golf TDI gegen einen Ford Focus umtauschen: InstaMotionbietet einen Ford Focus 1.0 Ecoboost Trend mit Klimaanlage undWinterpaket als Tageszulassung für 13.140 Euro an. Im Gegenzug wirdein fünf Jahre alter Golf Diesel Trendline mit 81 KW/110 PS mit fünfTüren und mittlerer Ausstattung für 10.240 Euro, rechnet InstaMotionin einer Beispielrechnung vor. Der Ankaufswert unterliegtSchwankungen, weil er von den auf dem Markt angebotenen Fahrzeugenabhängt. "Insofern gilt natürlich, dass wer früh genug handelt, einenbesseren Preis wird erzielen können", betont Ahrabian.Das vor drei Jahren gegründete Startup, an dem seit November 2016die Allianz Versicherungs AG beteiligt ist, bietet denGebrauchtwagenkauf per Mausklick. "Wir sind das einzige Unternehmenin Europa, das einen An- und Verkauf von Fahrzeugen komplettelektronisch abwickeln kann", erläutert Ahrabian. Die dazunotwendigen Informationen werden online (www.instamotion.com) zurVerfügung gestellt. Der Kunde sucht sich auf der Website das Autoseiner Wahl aus. Um sich ein Bild von dem angebotenen Fahrzeug zumachen, stehen kurze Videofilme von Probefahrten durchSachverständige zur Verfügung. Außerdem werden 360-Grad-Ansichten vomInnenraum und dem Motor gezeigt. Beides soll die eigene Testfahrtersetzen.Das Risiko für den Käufer wird zusätzlich minimiert, in dem er ein14 Tage gültiges Umtauschrecht besitzt. Die von InstaMotionangebotenen Gebrauchtwagen reichen von Tageszulassungen bis hin zumaximal fünf Jahre alten Fahrzeugen mit höchstens 100.000 gefahrenenKilometern. Jedes Fahrzeug wird von einem Sachverständigen der HüsgesGruppe, der größten unabhängigen Gutachtergruppe in Deutschland,geprüft und mit einem Zustandsgutachten versehen. "Der An- undVerkaufsprozess ist für die Kunden äußerst zeitsparend und einfach,da sie alles von zu Hause aus abwickeln können. Wir liefern dasgekaufte Auto inklusive der Zulassung direkt vor die Haustür undnehmen das angekaufte Fahrzeug gleich mit", erklärt Ahrabian, dessenUnternehmen mit mehr als 50 großen Händlern und Gruppenzusammenarbeitet und derzeit circa 10.000 Fahrzeuge aller gängigenMarken im Angebot hat. Zusätzlich bietet InstaMotion die Finanzierungund die Versicherung des neuen Gebrauchtwagens an, der fertigzugelassen vor die Haustür geliefert wird. Der Kunde ist alsodurchgehend mobil.Das Umtauschangebot gilt für Dieselfahrzeuge, die höchstens zehnJahre alt sind. Eine Obergrenze für die Laufleistung gibt es nicht.Den Ankaufswert der Fahrzeuge ermittelt InstaMotion auf der Basis vonaktuellen Marktdaten. "Da dieser von den jeweiligenSonderausstattungen abhängt, muss der Kunde diese genau in unseremSystem eingeben oder die HSN/TSN-Nummer, die im Fahrzeugscheinvermerkt ist, angeben. Der von uns elektronisch ermittelte Preis istein Festpreis und kann auch nicht verhandelt werden. Wenn allerdingsbei der Begutachtung durch den Sachverständigen Beschädigungenfestgestellt werden, wird der Wert der Reparaturkosten in Abzuggebracht", sagt Ahrabian, dessen Unternehmen zunächst rund 1.000Fahrzeuge im Monat begutachten lassen kann. Diese Kapazitäten sollenjedoch kurzfristig aufgestockt werden. Um den Weiterverkauf derangekauften Dieselfahrzeuge kümmert sich ein Verwertungspartner. ImGegensatz zur Umtauschprämie der Autohersteller werden gute, nochgebrauchsfähige Fahrzeuge also nicht verschrottet.