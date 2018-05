Das InstaMotion Sommer Gewinnspiel - Ein Audi A3 Cabrio den Ganzen Sommer lang

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Grünwald (ots) - InstaMotion startet das erste große Gewinnspielfür den Sommer. Dem Gewinner winkt ein schickes Audi A3 Cabrio fürdie komplette Saison.Die Hauptreisezeit steht vor der Tür. Für einen Urlaub oderKurztrips in Europa oder Wochenendausflüge bei schönem Wetter fährtes sich mit einem Cabrio immer leichter als mit dem eigenenGebrauchtwagen. InstaMotion möchte eine Person, Pärchen oder eineFamilie das ultimative Sommerfeeling in 2018 ermöglichen.Mit dem Audi A3 Cabrio durch den SommerUnd das Ganze sorgenfrei. Lediglich der Tank muss selber befülltwerden. Die oder der Gewinner kann das Auto bei uns abholen undbekommt das Cabrio inklusive Versicherung für 4 Monate zur freienVerfügung gestellt.Um bei dem Gewinnspiel in den Los Topf zu gelangen muss nur aneiner Umfrage auf https://www.instamotion.com teilgenommen werden.Die dort gestellten Fragen dienen rein zu statistischen Zwecken undbeeinflussen in keiner Weise das Ergebnis. "Wir wünschen allenTeilnehmern viel Glück und einen schönen Sommer"Hier geht's direkt zum Sommergewinnspiel:https://www.instamotion.com/sommergewinnspielÜber InstaMotion.comInstaMotion.com ist Deutschlands erstes Portal das eine volldigitale Abwicklung des Gebrauchtwagen Verkauf und GebrauchtwagenAnkauf anbietet. Ohne jeglichen Händlerkontakt. Durch eigeneQualitätsrichtlinien und unabhängiger Begutachtung der Gebrauchtwagenwarten keine bösen Überraschungen auf die Käufer. Falls der gekaufteGebrauchtwagen nicht den Erwartungen entsprechen sollte nimmtInstaMotion innerhalb der ersten 14 Tage bedingungslos jedes Autowieder zurück. Über 35 Mitarbeiter arbeiten aktuell in Grünwald darandas Online-Gebrauchtwagenkauf Erlebnis stetig zu verbessern.Ansprechpartner für Medien:presse@instamotion.com - 089 411 151 234Original-Content von: InstaMotion, übermittelt durch news aktuell