Jinan, China (ots/PRNewswire) - Am 2. November wurde inchinesischen Jinan die strategische "B&R"-Allianz für digitaleWirtschaft ins Leben gerufen, angestoßen von Inspur unter Mitarbeitvon Cisco, IBM, Diebold Nixdorf und Ericsson. Ziel der Allianz istdie Integration erstklassiger IT-Produkte, Technologien und Lösungender Mitgliedsunternehmen, um die Errichtung einer digitalenSeidenstraße voranzutreiben. Beteiligt sind drei nationalechinesische Finanzinstitutionen, nämlich die Export-Import Bank ofChina, die China Development Bank und die China Export & CreditInsurance Corporation.Mit der strategischen "B&R"-Allianz für digitale Wirtschaft willInspur durch die Schaffung einer digitalen Seidenstraße einen Beitragzur chinesischen Seidenstraßeninitiative leisten. Dabei soll dieerste integrierte Seidenstraßenplattform entstehen, die von globalenTechnologiegiganten gegründet wurde. Die Allianz bietet einerseitseine neue, breite Plattform, um die Errichtung einer digitalenSeidenstraße voranzubringen und die Kooperation zwischen ihrenMitgliedern zu vertiefen. Andererseits können sich die Kooperationenin China unter den besten Technologieunternehmen global aufstellen.Die Allianz baut auf dem Kooperationsschema "1+4+3" auf. Dasbedeutet, dass Inspur als Initiator die Allianz gemeinsam mit vierglobalen Technologiegiganten auflegt (Cisco, IBM, Diebold Nixdorf undEricsson). Unterstützt wird das Vorhaben von drei chinesischenstaatlichen Finanzinstitutionen (Export-Import Bank of China, ChinaDevelopment Bank und China Export & Credit Insurance Corporation).Durch die Allianz werden neue erstklassige Rechenzentren,Cloud-Dienste, Smart Finance, Smart Home, Smart Taxation, Smart Citysund andere technologiegestützte Lösungen entstehen und kompletteFinanzierungslösungen für Länder entlang der Seidenstraßebereitgestellt. Zunächst wird sich die Allianz auf Projekte insüdasiatischen und afrikanischen Ländern konzentrieren, darunterThailand, Bangladesch, Malaysia, Nigeria, Äthiopien, Tunesien,Tansania, Sambia und Kenia. Nach dem Auflegen einiger Pilotprojektewerden diese in den Ländern entlang der Seidenstraße vorangetrieben.In Zukunft will die Allianz weitere internationaleSpitzenunternehmen aus der Informatisierungs- und Technologiebrancheanlocken und zusammen mit zahlreichen Finanzinstitutionen für Länderentlang der Seidenstraße die umfassendsten und modernstenInformatisierungs-Komplettlösungen bereitstellen, um mehr Menscheneine Teilhabe an der Entwicklung der digitalen Wirtschaft zuermöglichen.Pressekontakt:Meng Xinyi+86 531 85106285Original-Content von: Inspur Group, übermittelt durch news aktuell