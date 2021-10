Inspur Electronic Information Industry: Das Vertrauen entzogen!

Per 18.10.2021, 21:06 Uhr wird für die Aktie Inspur Electronic Information Industry am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 29.78 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Inspur Electronic Information Industry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche sind im Durchschnitt um -3,69 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +1,88 Prozent im Branchenvergleich für Inspur Electronic Information Industry bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,4 Prozent im letzten Jahr. Inspur Electronic Information Industry lag 1,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Inspur Electronic Information Industry konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Inspur Electronic Information Industry auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,37 Prozent und liegt damit 1,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 2,06). Die Inspur Electronic Information Industry-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.