Köln (ots) - Wenn brutale Geiselnehmer und Erpresser zuschlagen,ihre Opfer verzweifelt sind und auch die Polizei nicht weiter weiß,kommt er zum Einsatz: Eric Beaumont (Luke Roberts, "Black Sails","Game of Thrones", "Wolf Hall"). Im brandneuen Crime-Drama "Ransom",das VOX ab 29.3. immer mittwochs um 21:15 Uhr zeigt, dreht sich allesum den Top-Verhandler, der die gefährlichsten Schwerverbrecher derWelt in Sekunden durchschaut, Vertrauen aufbaut und versucht einegewaltfreie Konfliktlösung zu erreichen. Denn um Menschenleben zuretten, ist seine schärfste Waffe das Wort.Bei seinen riskanten Einsätzen wird der frühere Elite-PolizistEric Beaumont, der inzwischen seine eigene Verhandlungs-Agenturbetreibt, von Profiler Oliver Yates (Brandon Jay McLaren,"Graceland", "The Killing") und der Ex-Polizistin Zara Hallam(Nazneen Contractor, "Heroes Reborn", "24") unterstützt. Gemeinsamübernimmt das Team die Kontrolle über die Verhandlungen und versuchtdie gefährliche Lage zu beruhigen. In jeder Folge ist die Gruppe ineiner anderen Stadt aktiv. Gleich zu Beginn der Serie stößt außerdemmit der jungen Maxine Carlson (Sarah Greene, "Penny Dreadful") eineneue Kollegin zum Team, die ein mysteriöses Geheimnis in sich trägt:Ihre Mutter kam vor 15 Jahren bei einem Einsatz von Beaumont umsLeben...Doch nicht nur im Beruf muss sich Eric Beaumont vielenHerausforderungen stellen, denn im Privatleben sorgen seine sonstsehr wertvollen Fähigkeiten für Probleme: Sein Talent, Menschen zubeeinflussen, kann er nicht einfach abschalten - zum Ärger seinerFamilie, seiner Freunde und Kollegen. Ist Eric wirklich er selbst,oder doch nur der, der er sein muss, um zu bekommen, was er will?Inspiriert wurde "Ransom" von den echten Fällen einer realen Person,dem Krisenmanager Laurent Combalbert. Der Franzose gilt als einer derbesten Verhandlungsexperten der Welt. Früher war er für einefranzösische Spezialeinheit an über 200 internationalen Einsätzenbeteiligt, unter anderem bei Entführungen durch Terroristen oderGeiselnahmen in Kriegsgebieten. Heute leitet Laurent Combalbertgemeinsam mit Marwan Mery seine private Beratungsfirma ADN Group, inder rund 20 Verhandler unter seiner Führung etwa 50 Entführungsfällepro Jahr bearbeiten.Produziert wurde das episodisch erzählte Crime-Drama "Ransom" vonEntertainment One, Big Light Productions, Sienna Films und WildcatsProductions in Koproduktion mit der Mediengruppe RTL Deutschland, demUS-Network CBS, TF1 aus Frankreich und Corus Global aus Kanada. DieDreharbeiten fanden 2016 u.a. in Toronto und Nizza statt. AlsShowrunner fungiert der mehrfach "Emmy"-nominierte Produzent undDrehbuchautor Frank Spotnitz ("Akte X", "The Man in the High Castle","Die Medici: Herrscher von Florenz"), der die Serie gemeinsam mitDavid Vainola ("Diamonds", "Combat Hospital") entwickelt hat.Die zunächst 13 Folgen des spannungsgeladenen neuen Crime-Dramas"Ransom" zeigt VOX ab 29.3.2017 immer mittwochs um 21:15 Uhr.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell