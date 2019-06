Weitere Suchergebnisse zu "Harmonic":

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) -- Island etabliert Premiummarke für sein hochwertiges Leitungswasserim Kampf gegen den Plastikmüll.- Eine Studie zeigt, dass zwei Drittel (65 %) der weltweitenReisenden im Ausland mehr Plastikflaschenwasser als zu Hauseverbrauchen und nur jeder Vierte (26 %) seine eigenewiederverwendbare Wasserflasche in den Urlaub mitnimmt.- Kranavatn, so heißt Leitungswasser auf Isländisch, wird von Islandals Luxusprodukt beworben in dem Versuch, Touristen dazuanzuhalten, auf Wasser in Einwegflaschen zu verzichten.- Melden Sie sich zur "Kranavatn Challenge" an, indem SieLeitungswasser trinken und umweltverträgliches Verhalten im Urlaubdemonstrieren, sagt Inspired by Iceland.In einem Versuch, seine Touristen dazu anzuhalten, sichverantwortungsvoller zu verhalten, hat Inspired by Iceland(https://www.inspiredbyiceland.com/) heute die weltweit erste Markefür Premium-Leitungswasser eingeführt. Kranavatn, isländisch fürLeitungswasser, wird als kostenloses und reichlich verfügbares,hochwertiges Produkt zum Verbrauch aus jedem Wasserhahn beworben.Mit der Werbung für Leitungswasser hofft Inspired by Iceland - dieoffizielle Marke für Tourismus in Island - etwas Gutes für denglobalen Kampf zur Reduzierung von Plastikmüll zu tun und einenBeitrag zum weltweiten Gespräch über die Ziele der Vereinten Nationenzur sozialen Entwicklung zu leisten. Eine Änderung des Verhaltens derTouristen in dem Sinn, dass sie weniger Kunststoff verwenden, hätteeine signifikante Auswirkung auf die Umwelt, behauptet Inspired byIceland.Die Kampagne folgt einer neuen globalen Umfrage unter 16.000Reisenden in 11 Märkten in ganz Europa, Skandinavien und Nordamerika,die ergab, dass fast zwei Drittel (65 %) zugaben, unterwegs mehrWasserflaschen aus Kunststoff zu verwenden als zu Hause. AlsHauptgründe gaben sie die "Angst" an, dass Leitungswasser im Auslandgefährlich sein könnte (70 %), und dass sie Flaschenwasser ausBequemlichkeit trinken (19 %).Inspired by Iceland möchte ins Bewusstsein rufen, dassisländisches Leitungswasser eines der saubersten und schmackhaftestenLeitungswasser weltweit ist - reines Gletscherwasser, in Tausendenvon Jahren durch Lavagestein gefiltert. Anders als in anderen Ländernist das isländische Leitungswasser zu 98 % chemisch unbehandelt undMessungen zeigen, dass unerwünschte Stoffe im Wasser weit unterhalbder zulässigen Grenzwerte liegen, so die Umweltagentur von Island.Daher wird "Kranavatn" jetzt in ausgewählten isländischenRestaurants, Bars und Hotels als das neue "Luxusgetränk" angeboten.Besucher von Island können ab Mitte Juni erwarten, beim Eintreffen amFlughafen eine Bar mit der Kranavatn-Marke zu sehen, wo sieisländisches Wasser direkt aus dem Wasserhahn genießen können.Inspired by Iceland ruft in Zusammenarbeit mit der Umweltagenturvon Island die Besucher auf, sich online unterwww.inspiredbyiceland.com zur "Kranavatn Challenge" anzumelden. DieMitstreiter werden einen Gutschein freischalten können, dessen Betragdas Geld widerspiegelt, das sie sonst für Plastikwasserflaschenausgegeben hätten. Dieser Gutschein kann in mehreren der wichtigstenFreizeit- und Einzelhandelsgeschäfte des Landes eingelöst werden.Wer in diesem Jahr eine Reise nach Island plant, kann sich onlineunter www.inspiredbyiceland.com zur Kranavatn-Herausforderunganmelden.Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Minister für Tourismus,Industrie und Innovation, sagte:"Es ist eine Freude, Islandbesuchern unser Luxus-Leitungswasserbieten zu können und auf seine Verfügbarkeit in ganz Islandhinzuweisen. Diese Studie zeigt, dass vielen der zwei MillionenTouristen, die wir jedes Jahr begrüßen, die Qualität unseresLeitungswassers nicht bekannt ist. Indem wir ihnen dieses Wissenvermitteln und das Verständnis für dieses Problem erhöhen, werden wirletztlich dazu beitragen, Plastikmüll zu reduzieren, und wir hoffen,dass die Kampagne die Touristen anregen wird, sich über die Qualitätdes Leitungswassers zu informieren und ihre eigenen wiederauffüllbaren Wasserflaschen mitzubringen, wohin auch immer sie indiesem Sommer reisen."Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Minister für Umwelt und natürlicheRessourcen, sagte:"Hinter dem Humor und Witz des Videospots und der Marke Kranavatnsteckt eine wichtige Botschaft, auf die wir wirklich stolz sind.Indem wir die Touristen aufrufen, auf Einwegplastik zu verzichten,und ihnen mitteilen, dass die Getränke in diesem Sommer auf unsgehen, vermitteln wir eine positive Botschaft, die einverantwortungsvolleres touristisches Verhalten in Island und auf derganzen Welt fördert."REDAKTIONELLE HINWEISE:Die globale Umfrage von OnePoll richtete sich an 16.000 Urlauberin zehn verschiedenen Märkten. Die globale Umfrage von OnePoll richtete sich an 16.000 Urlauberin zehn verschiedenen Märkten. Die Umfrage wurde zwischen dem25.03.2019 und dem 29.03.2019 durchgeführt.