Inspired by Advanced Technology - Powered by Haute Parfumerie, Die Formel 1® bringt ihre aufregende neue Parfumkollektion in 3D gedruckten Kunstwerken auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - Designer Parfums und Formel 1® haben dieatemberaubende Kulisse des letzten Rennens dieses Jahrzehnts - den FORMEL 1®ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 - ausgewählt, um die neueParfumkollektion vorzustellen, die von der Leidenschaft, Technologie und Dynamikder Formel 1® inspiriert ist und nächstes Jahr in den Handel kommen wird.Dieses gewagte Projekt ist eine Fusion von Kunst, Technologie, Design undgrenzenloser olfaktorischer Kreativität.Ellie Norman, Director of Marketing & Communications, Formel 1® erklärte: "Wirfreuen uns sehr, gemeinsam mit Designer Parfums unsere neue Duftkollektionvorstellen zu können. Diese einzigartigen Düfte und individuellen, von der F1®inspirierten Flakons verkörpern die dynamischen Qualitäten des Sports und wirplanen, die gesamte Kollektion Anfang nächsten Jahres auf den Markt zu bringen."Angetrieben von Spitzenleistungen, anspruchsvoller Präzision undfortschrittlicher Technologie, für die die Formel 1® berühmt ist, haben sie eineeinzigartige Reise angetreten, um die eindrucksvolle Geschichte dieses Sports inForm von Düften zu erzählen."Wir setzen das Erbe und die Prinzipien des Sports wirksam ein, um eineeinzigartige Duftmarke aufzubauen, die einen höchst legitimen Zugang zur Weltdes Parfüms mit den Grundwerten der Formel 1® verbindet. Die erste Duftmarke zusein, die den 3D-Druck einsetzt, ist eine enorme Leistung, und wir freuen unsdarauf, dies in den kommenden Jahren noch weiter voranzutreiben, wenn wir denKäufern die Möglichkeit bieten, ihre eigenen individuellen Designs zu kreieren",erklärte Dilesh Mehta, Designer Parfums Chairman & CEODie fortschrittliche Technik der Formel 1®, die organischen Linien undPrinzipien der Form boten dem visionären Designer Ross Lovegrove, der die dreiin 3D gedruckten Kunstwerke zur Einführung der Kollektion entwarf, eine Füllevon Möglichkeiten. Der 3D-Druck galt als naheliegender und einziger Weg, um denGeist der Formel 1® nachzubilden und zum Ausdruck zu bringen.Fans können das Unerwartete erwarten, wenn sie die individuellen Düfte zumersten Mal kennenlernen und Zeugen werden, welche weiteren Überraschungen in2020 von der einzigartigen Kollektion zu erwarten ist.Die Designs von Ross umfassenAGILE EMBRACEBasierend auf den Prinzipien der Form, die aus der Bewegung entstehet, umfassendie Linien den inneren Kern, der das Herzstück des Designs enthält. Sie wirkenals sinnlicher Schutz, ähnlich wie die Karosseriestruktur der Rennautos die denFahrer mit anatomischer Präzision umgibt und schützt.In 3D gedrucktFLUID SYMMETRYDieses Konzept, das aus den sich verändernden organischen Linien desaerodynamischen Designs der Rennautos abgeleitet wurde, ist ein Beweis dafür,dass die Physik der Naturkräfte in Verbindung mit fortschrittlichen Materialieneine neue Form der technologischen Bioästhetik für das 21. Jahrhunderthervorbringen kann.In 3D gedrucktes gestrahltes TitanCOMPACT SUSPENSIONEin Weltraumrahmen als Exoskelett mit Schichten, die den Innenkolben in einer in3D gedruckten Geometrie aufhängen, die stabil ist und auf die Entwicklungfortschrittlicher innovativer Strukturen verweist.In 3D gedrucktIn diesen ersten 3D-Drucken in limitierter Auflage entdecken wir das Herzstückdes Projekts - eine Sammlung von fünf erlesenen Düften aus der Welt der HauteParfumerie.Bei der Kreation der F1 Haute Perfumery collection hat Designer Parfums mit denfortschrittlichsten Parfümhäusern der Welt zusammengearbeitet, um eineaufregende Kollektion von Düften zu kreieren, die so gut verarbeitet undsorgfältig entwickelt sind wie ein Formel 1® Rennwagen. Meisterparfümeure habensich von der aufregenden, energiegeladenen und dynamischen Welt der Formel 1®inspirieren lassen. Sie kombinierten Rohstoffe der nächsten Generation mitzeitlosen Duftstrukturen, um eine Reihe von Düften zu kreieren, die so aufregendwie das Rennen selbst sind.Duft I - Belebende Bergamotten und Zitronen kristallisieren mit Frische gegeneinen grünen Tropfen Nashi-Blätter mit der silbrigen, metallischen Qualität vonrosa Pfeffer und Elemi. Eine luftige Welle von mineralischem Ambroxan rastdurch die Komposition und kreiert einen schwerelosen Körper, der von deminnovativen, gewagten Charakter von Akigala-Holz verstärkt wird. Eine moderneVariante klassischer Hölzer mit einem metallischen Touch.Duft II - Ein nahtloses Zusammenspiel von erfrischenden Zitrusfrüchten und derLebendigkeit von rosa Pfeffer stellt die symbiotische Beziehung zwischenRennauto und Strecke dar, die auf einen widersprüchlichen salzigen Akkord undtiefes, schwarzes Patschuli und Leder zusteuert. Eine neuartige Wendung in Bezugauf Leder, mit unnachahmlichen Akzenten von brennendem Gummi und Regen aufsalzigem Asphalt.Duft III - Eine aerodynamische Komposition, in der sich die feurige Mischung ausmadagassischem Zimt und kalabrischer Bergamotte ein Rennen liefert - zweiintensiven Materialien, die zusammen einen warmen und energetischen Kontrastzwischen dem Metallpfeffer und der Tonkabohne erzeugen. Ein einzigartigersalziger Akkord bringt ein innovatives, dynamisches Element mit sich, das einenklassischen Stil völlig neu erfindet. Eine elegante Modernisierung des Dufts vonAmber, der durch Gewürze und dunkle Hölzer intensiviert wird.Duft IV - Ein unbekümmerter und selbstbewusster Duft mit einem gewagtenGewürzcocktail, in dem die Hitze des schwarzen Pfeffers mit der Kühle desWacholders verschmilzt und ein mutiges Kontrastgefühl erzeugt. Im Herzen wirddie berauschende Tiefe der Narzisse durch die weiche, mineralische Qualität derIris gemildert, die nahtlos in eine reichhaltige, maskuline Grundlinie übergeht,die aus einer Fusion von glattem Leder und goldenem Tonkalacton besteht. Einekühne Neuinterpretation der Fougère.Duft V - Ein aufregendes Aroma, das um einen Champagnerakkord herum aufgebautist und das Versprühen von Champagner von der obersten Stufe auf dem Podiumdarstellt. Die sprühende, sprudelnde Öffnung von Zitrusnoten wird durch dieelektrische Frische von Timutpfeffer angeregt, was zu einer leuchtenden undfrischen Geranie führt, die durch die Eleganz von Veilchenblättern aufgehelltwird und durch die reichen, holzigen Facetten von Sandelholz und Ambrocenidkontrastiert wird. Der Nervenkitzel des Feierns in einem lebendigen undenergiegeladenen Aroma.Die limitierten Kunstwerke der Luxus Flakons mit einem Preis in Höhe von bis zu10.000 USD und der Sammlung von fünf austauschbaren Düften wurden beim FORMEL 1®ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 präsentiert. Ein Interesse für den Kaufder ersten Luxus Flacons kann über designerparfums.com angemeldet werden.UND DAS IST ERST DER ANFANG!Ab April 2020 werden diese Düfte weltweit den Handel erreichen. Diesmalverwendet der Designer Ross Lovegrove die neueste 3D-Drucktechnologie für diedigitale Lichtsynthese und schafft ein kompliziertes und atemberaubendesExoskelett auf der Basis von technopolymerem Harz, das den Duftflakon umgibt.250 USD UVP bei ausgewählten Händlern erhältlich.Weitere Informationen: http://www.designerparfums.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1041394/agile_embrace.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1041395/compact_suspension.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1041396/fluid_symmetry.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1041397/SA_Designer_Parfums_Bottles.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1041397/SA_Designer_Parfums_Bottles.jpg)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/885344/Designer_Parfums_Logo.jpgPressekontakt:Marion Fergferg@fergandfriends.com+491795453733Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130686/4462348OTS: SA Designer Parfums LtdOriginal-Content von: SA Designer Parfums Ltd, übermittelt durch news aktuell