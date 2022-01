Inspire Medical Aktie: Unternehmen erwartet starkes Umsatzwachstum in Q4 FY21!

Inspire Medical Systems Inc (NYSE:INSP) erwartet für das vierte Quartal GJ21 einen Umsatz von 78,0 – 78,4 Mio. $, was einem Anstieg von ca. 70% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Konsensschätzung von 65,84 Mio. $ übertrifft. Für das GJ21 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 233,0 bis 233,4 Mio. $, was einer Steigerung von ca. 102 % gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung