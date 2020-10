Inspire Brands Aktie: Riesen-Übernahme!

Die durch privates Beteiligungskapital unterstützte Inspire Brands Inc. stimmte dem Kauf der Dunkin’ Brands Group Inc. (NASDAQ:DNKN) für $8,8 Milliarden oder $106,50 pro Aktie zu kaufen. Die Transaktion ist die zweitgrößte Übernahme einer nordamerikanischen Restaurantkette in mindestens 10 Jahren zu einem Preis von 11,3 Milliarden Dollar einschließlich Schulden, so das Wall Street Journal. Sie ist der Abschluss der Übernahme von Tim Hortons ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



