"Inspirational Food": Neue Marke "Jochen Schweizer" ab sofort exklusiv bei EDEKA

Hamburg (ots) - Wie kein anderer steht Jochen Schweizer für dasErlebnis. Nun bringt der Unternehmer auch mehr Abwechslung undInspiration auf die Esstische. Gemeinsam mit EDEKA hat er eineProduktlinie für "Inspirational Food" entwickelt: Lebensmittel, diezu neuen Geschmackserlebnissen inspirieren. Die Marke "JochenSchweizer" ist ab sofort exklusiv in den EDEKA-Märkten erhältlich undumfasst zunächst 15 Artikel - von fruchtig-exotischen Snacks überaromatischen Basmati-Reis bis zum Öl-Mix fürs Müsli. Unter dem Claim"Schmeck was möglich ist" startet heute eine breiteEinführungskampagne in TV, Print und Social Media. Mehr unterhttp://www.edeka.de/jochenschweizerFür Jochen Schweizer ist EDEKA der perfekte Partner für sein neuesSortiment: "Beide Marken stehen für Inspiration - sei es für einenaktiven Alltag, ein besonderes Erlebnis oder für neue Gerichte,Lebensmittel und eine ausgewogene Ernährung. Ich freue mich, meineLeidenschaft für gesunde Lebensmittel nun mit einem starken Partnerauf das nächste Level zu bringen". Auch Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA-Zentrale, hebt die Gemeinsamkeitenhervor: "Die EDEKA-Kaufleute schaffen in ihren Märkten täglichEinkaufserlebnisse. Und unsere Kunden probieren gerne Neues aus. Mitden spannenden Produkten von Jochen Schweizer bieten wir ihnen dafürjetzt noch mehr Auswahl im Regal."Die Produktrange von Jochen Schweizers "Inspirational Food"umfasst zunächst 15 Artikel, darunter beispielsweise "Pink BasmatiRote Beete", vegane Cocobars und Nutbars, Müslis in denGeschmacksrichtungen "Fruity Paleo Mix", "Protein Crisp", und "QuinoaCrunch" oder ein Müsli- & Smoothie-Öl mit wertvollenOmega-3-Fettsäuren. Im Fokus der neuen Marke steht der Mehrwert fürdie Kunden: Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe - darunter jedeMenge "Superfoods" -, den weitgehenden Verzicht auf Zusatzstoffe undeinfache, aber überraschende Rezepturen sprechen die Produkte vorallem Menschen mit einem aktiven Lebensstil an, die sich modern,genussvoll und gleichzeitig gesund ernähren möchten. Unter dem Claim"Schmeck was möglich ist" wird das neue Sortiment ab heute in allenKommunikationskanälen beworben - vom TV-Spot über Anzeigen bis hin zuStorys auf Instagram & Co.Produktübersicht:- Jochen Schweizer Golden Basmati Kurkuma (300g Packung)- Jochen Schweizer Pink Basmati Rote Beete (300g Packung)- Jochen Schweizer Cocobar in den Sorten Mango oder Kakao (3Riegel à 40g je Packung)- Jochen Schweizer Nutbar in den Sorten Apfel & Zimt oder Nuss &Schoko (40g pro Riegel)- Jochen Schweizer Müsli in den Sorten Fruity Paleo Mix, ProteinCrisp, Quinoa Crunch (Packung ab 400g)- Jochen Schweizer Dried Crunchies in den Sorten Physalis & Mangooder Rote Bete (40g Packung)- Jochen Schweizer Exotic Chips in den Sorten Jackfruit oderSnakefruit (40g Packung)- Jochen Schweizer Müsli- & Smoothie-Oil: Raps- und Hanföl-Mix mitwertvollen Omega-3-Fettsäuren (250ml)EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell