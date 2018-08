Inspiration für ein einzigartiges Zuhause: Der IKEA Katalog 2019 stellt individuelle Wohnbedürfnisse in den Vordergrund (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Klein oder geräumig, bodenständig oder ausgefallen, reduziert oderopulent. Oder doch ganz anders? Wir alle leben unterschiedlich - undgenau diese Individualität ist der Schwerpunkt des neuen IKEAKatalogs. Anhand von sieben Wohnkonzepten und Menschen mitverschiedenen Lebensstilen zeigt der Katalog auf, wie man seinZuhause so organisiert, dass es perfekt zu den eigenen Bedürfnissenpasst.Der IKEA Katalog 2019 legt den Fokus erstmals auf kompletteWohnkonzepte statt auf einzelne eingerichtete Räume. Auf insgesamt100 Seiten präsentiert der neue Katalog daher sieben ganzunterschiedliche Wohnungen, die mit IKEA Produkten eingerichtetwurden. Vom 16 m² großen Apartment über das Zuhause einer Familie mitvier Kindern bis zur durch und durch nachhaltigen Stadt-WG - dieBeispiele sollen Inspiration für verschiedenste Wohnstile bieten.Auch wenn jedes der sieben Wohnkonzepte eine vollkommen andereLebensweise repräsentiert, haben alle den gleichen Ausgangspunkt:unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten unter einem Dach."Wir von IKEA wollen die Herausforderungen des wahren Lebens meisternund das Leben zu Hause besser machen. Der IKEA Katalog 2019 bildet dakeine Ausnahme. Auch wenn sich unsere Lebensstile weltweitvoneinander unterscheiden, wissen wir, dass es dennoch vieleGemeinsamkeiten gibt", sagt Tanja Dolphin, Global Catalogue ContentManager von IKEA Communications AB.Basis für das neue Katalogkonzept sind die Erkenntnisse aus demIKEA "Life at Home Report", der sich mit den Wohnbedürfnissen und-träumen von Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Eine derwesentlichen Erkenntnisse des aktuellen Reports: Der größteStressfaktor im Zuhause ist die Tatsache, dass wir zu viele Dingeaufbewahren. 27 Prozent der weltweit befragten Personen sagen, dasssie einen gesellschaftlichen Druck verspüren, der von ihnen verlangt,mit weniger auszukommen. Und mit 49 Prozent ist für fast die Hälfteder Befragten der größte Streitpunkt in der Familie dieunterschiedliche Auffassung von Ordnung.Auf Grundlage dieser und weiterer Erkenntnisse widmet sich derIKEA Katalog 2019 den beschriebenen Spannungsfeldern und alltäglichenHerausforderungen - und zeigt auf, wie man sein Zuhause mit cleverenund erschwinglichen Einrichtungslösungen organisieren kann.Wenn mehr einfach mehr istWelche Bedeutung haben das Thema Ordnung, der Besitz sowie dasSammeln von Dingen für die Menschen in Deutschland? Dieser Frage istIKEA zusammen mit dem Marktforschungsinstitut forsa in einerrepräsentativen Umfrage nachgegangen. Die Ergebnisse zeigen vieleAspekte auf, die für die Deutschen bei der Organisation des eigenenZuhauses eine wichtige Rolle spielen.So wünscht sich fast ein Drittel der Befragten mehr Stauraum imWohnzimmer - knapp die Hälfte davon aus dem Grund, dass sie zu vieleDinge besitzt. Mehr als zwei Drittel der weiblichen Befragten gebenan, zu Hause diejenigen zu sein, die am meisten aufräumen oder hinteranderen herräumen. Und rund jeder zweite Befragte sieht sich selbstals Sammler, wobei Männer deutlich häufiger als Frauen das Sammelnals ihre Leidenschaft bezeichnen. Weitere Erkenntnisse aus der Studiegibt es auf dem IKEA Unternehmensblog (http://ots.de/SXeput).Online-Katalog und Relaunch der IKEA WebsiteErgänzend zur Print-Ausgabe gibt es auch eine blätterbare,digitale Version des Katalogs 2019 auf der IKEA Website. Der Vorteildes E-Books: Alle Produkte sind auf die Website verlinkt und lassensich auf Wunsch direkt in den Warenkorb legen.Da sich immer mehr Menschen online über die Produkte und Servicesvon IKEA informieren oder nach Inspiration für das eigene Zuhausesuchen, ist Anfang des kommenden Jahres zudem ein kompletter Relaunchder IKEA Website geplant. Der neue Webauftritt ermöglicht künftig einnahtloses Erlebnis über alle Kanäle hinweg. Denn Nutzer werden exaktdieselben Inhalte sehen, egal von welchem Gerät aus sie zugreifen.Schon rund jeder zweite Zugriff auf das Online-Angebot von IKEAerfolgt per Smartphone oder Tablet. Die neue Website wird deshalb fürmobile Endgeräte optimiert sein. Im Vordergrund stehen neben einerbesonders intuitiven Bedienbarkeit auch die unkomplizierte Abwicklungdes Online-Einkaufs und weitere praktische Funktionalitäten, etwa dieMöglichkeit zur Buchung eines Aufbauservices.Zweite Chance für gebrauchte MöbelstückeIm neuen Katalog stehen natürlich insbesondere dieProduktneuheiten von IKEA im Vordergrund. Dass ältere Möbel jedochebenfalls eine "Zweite Chance" verdient haben, ist der Leitgedankeeines Tests, mit dem IKEA Deutschland im kommenden Geschäftsjahr indas Thema Kreislaufwirtschaft einsteigen wird. IKEA wird ab 1.September 2018 in zunächst fünf Pilothäusern - Berlin-Lichtenberg,Siegen, Kaarst, Hannover-Expo Park, Würzburg - nach bestimmtenKriterien gebrauchte Möbel zurück- und in der Fundgrube günstigwiederverkaufen. Möbel aus besonders beliebten Produktgruppen, die ingutem bis einwandfreiem Zustand sind, erhalten damit künftig einezweite Chance, ein Zuhause zu verschönern. Alle Details zu diesemProjekt sind ebenfalls auf dem IKEA Blog zu finden(https://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2018/zweite-chance).Weitere Informationen und Bildmaterial zum IKEA Katalog 2019finden Sie auch unter: www.IKEA-Download.dePressekontakt:Chantal GilsdorfCorporate CommunicationsIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauTel.: +49(0)6122-585-4480E-Mail: chantal.gilsdorf@IKEA.comWeb: IKEA.comBlog: IKEA-Unternehmensblog.deOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell