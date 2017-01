"Inspektor Jury spielt Katz und Maus" / Dritter "Martha Grimes-Krimi" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Nach den Motiven des gleichnamigen Romans von Martha Grimesentstand der Film "Inspektor Jury spielt Katz und Maus", den das ZDFam Dienstag, 10. Januar 2017, 20.15 Uhr, ausstrahlt. Das Drehbuchstammt erneut von Günter Knarr, inszeniert wurde der Film von AndiNiessner. Nach "Inspektor Jury - Der Tote im Pub" und "Inspektor Jury- Mord im Nebel" ist dies der dritte "Martha Grimes-Krimi" im ZDF.Die amerikanische Autorin schreibt seit über 30 Jahren in Englandspielende, klassische Kriminalromane und hat sich insbesondere inDeutschland eine Fangemeinde erobert.Im romantischen Ashdown Dean stolpert Lady Agatha Ardry (KatharinaThalbach) buchstäblich über Leichen und wird des Mordes verdächtigt.Sie ruft ihren Neffen Melrose Plant (Götz Schubert) und InspektorJury (Fritz Karl) zu Hilfe. Schon bald kommen weitere Dörfler umsLeben, das ungleiche Ermittler-Team steht vor zahlreichen Fragen:Stecken womöglich geheime Machenschaften von Dr. Fleming (LochlanO`Mearain) hinter den Verbrechen? Oder ist die leidenschaftlicheTierschützerin Carrie (Robyn Wright) die Mörderin? Und auch dieschwer zu durchschauende Baronin De la Notre (Judith Rosmair), fürderen ebenso hübsche wie clevere Sekretärin Gillian (Marlene Morreis)Jury wie auch Melrose ein persönliches Interesse hegen, macht sichverdächtig.An dieser ZDF-Koproduktion hat ein europäisches Filmteammitgewirkt: Drehbuchautor, Produzent und Regisseur sind Deutsche,Kameramann und Koproduzent Österreicher, der Filmkomponist istSchweizer - und England wurde in Irland gedreht, unter anderem in undum Huntington Castle südlich von Dublin im Dorf Clonegal.http://jury.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, oder https://presseportal.zdf.de/presse/juryPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell