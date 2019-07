Insolvenzwelle bei Energieversorgern führt kaum zu Verhaltensänderungen der Kunden (FOTO)

München/Hilden (ots) -In den letzten zwölf Monaten hat sich die Anzahl der Insolvenzenbei Energieanbietern gehäuft. Dabei handelte es sich um e:veen, dieDEG Deutsche Energie und die BEV BayerischeEnergieversorgungsgesellschaft, um nur einige Namen zu nennen. ImFalle des größten Anbieters, der BEV, mussten Anfang des Jahres über500.000 Kunden einen neuen Anbieter suchen.Die Betroffen zeigen sich jedoch meist wenig verunsichert. Nur 14Prozent derer, die zum Zeitpunkt der Insolvenz Kunde bei einembetroffenen Versorger waren, wollen künftig stärker auf dieSeriosität des Anbieters achten. Dies zeigt eine Sonderbefragung imRahmen der soeben erschienenen Vertriebskanalstudie PrivatkundenEnergie 2019. Sieben Prozent gaben an, keinen auffällig günstigenTarif wählen zu wollen. Ganz ähnlich sieht es bei den Kunden aus, dievon den Insolvenzen nur gehört haben. 83 Prozent wollen ihr Verhaltenzukünftig aufgrund der Insolvenzen überhaupt nicht ändern. Indessenhatten 59 Prozent aller Energiekunden von den Insolvenzen gar nichterst gehört.Für den Großteil der Kunden ist beim Versorgerwechsel weiterhinder Preis das wichtigste Entscheidungsmerkmal und zwar eingeschlossenderer, die mit Discountern gerade schlechte Erfahrungen gemachthaben. Dabei bleiben die Wechsler auch den genutzten Abschlusskanälentreu und führen den Wechsel überwiegend online und hier am häufigstenüber ein Vergleichsportal durch.Dennoch, auch dies zeigt die Vertriebskanalstudie, gewinnen beimVertragsabschluss Kriterien wie die Servicequalität und dieBekanntheit bzw. das Renommee des Anbieters leicht an Bedeutung.Mittlerweile sagen 52 %, dass das Renommee des neuen Anbieters einerder wichtigsten Gründe für die Entscheidung zu dessen Gunsten war(Vorjahr: 45%). Zu diesem Anstieg dürften die vermehrten Insolvenzenbeigetragen haben.Im Rahmen der aktuellen Vertriebskanalstudie Energie wurden imApril 2019 rund 6.800 Haushaltskunden, darunter über 1.700 Wechslerund Kündiger, zu ihrer aktuellen Versorgungssituation und zu ihremletzten Versorgerwechsel befragt. Die Themen decken das gesamtevertrieblich relevante Spektrum ab: Wechselanlässe, Informations- undVertriebskanäle, Produkt- und Anbieterpräferenzen, Wechselbewegungensowie Kundenbindung und -zufriedenheit. Sonderthemen zu aktuellenFragestellungen runden die Studie ab. Neben den bereits seit längerembetrachteten Trendthemen, Cross-Selling, Hardware-Bundling, SmartMetering, Smart Home und Elektromobilität, wurden 2019 erstmalsFragen zu den zurückliegenden Versorgerinsolvenzen und zuBleibemotiven bei Preisanpassungen integriert.Die Ergebnisse der Marktforschung werden ergänzt durch Einschätzungenund Analysen wichtiger Trends im Energievertrieb, die auf derkontinuierlichen Marktbeobachtung durch Kreutzer Consulting beruhen.Die Vertriebskanalstudie Energie 2019 kann unter http://ots.de/B03HR6bestellt werden.Über Kreutzer ConsultingDie KREUTZER Consulting GmbH unterstützt Unternehmen beioperativen und strategischen Entscheidungen mit Analysen,Beratungsangeboten und konkreten Lösungen. Zentrale Themenfelder sindder Vertrieb von Strom und Gas, die Entwicklung von Produkten undneuen Dienstleistungen, der Einstieg in neue Geschäftsfelder und dieDigitalisierung. Für die Energiebranche bietet Kreutzer Consultingeine Reihe von Multi-Client-Studien mit Fokus auf Marketing- undVertriebsthemen an. Dazu gehört neben Energiemarkt Aktuell und demEnergiemarktreport auch die seit 2013 erscheinendeVertriebskanalstudie Energie.Über Nordlight ResearchNORDLIGHT research berät zur Konzeption und Umsetzung vonMarktforschungsstudien und analysiert Märkte und Produkte aus Sichtder Verbraucher und Nutzer. In Auftragsstudien sowie mit demregelmäßig publizierten «Trendmonitor Deutschland» untersucht dasInstitut hierzu Interessen, Nutzungsverhalten und Kaufbereitschaft zueiner Vielzahl etablierter und neuer Produkte sowieTrendtechnologien.Pressekontakt:Madeline HechtKREUTZER Consulting GmbHTel: 089-1860 464 12E-Mail: mh@kreutzer-consulting.comwww.kreutzer-consulting.comOriginal-Content von: Kreutzer Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell