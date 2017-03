Insolvenzverfahren des Metallbauunternehmens FKM Elemente GmbH erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (ots) - Entschuldung nach Insolvenzplanverfahren inEigenverwaltung | 34 Arbeitsplätze des niedersächsischen UnternehmensgerettetDas Amtsgericht Uelzen hat das Insolvenzverfahren der FKM ElementeGmbH in Lüchow (Wendland) am 28. Februar 2017 aufgehoben. Diebestehenden 34 Arbeitsplätze konnten erhalten werden. Das aufPräzisionsteile aus Leichtmetall spezialisierte Metallbauunternehmengilt damit als entschuldet und kann nun wirtschaftlich erstarktweitergeführt werden.Rechtsanwalt Viktor von Websky von der InsolvenzrechtskanzleiReimer Rechtsanwälte hatte das Unternehmen im Rahmen desInsolvenzverfahrens in Eigenverwaltung seit dem 1. März 2016 alsSachwalter überwacht und die Erstellung des Insolvenzplansbegleitet. "Es ist ein schöner Erfolg, das Insolvenzverfahren nachnur einem Jahr zu beenden und damit den Produktionsbetrieb alsArbeitgeber in der strukturschwachen Region Wendland erhalten zukönnen", sagt von Websky.Den vom Amtsgericht Uelzen bestätigten Insolvenzplan hatten diehannoverschen Rechtsanwälte Florian Harig und Silvio Höfer von derKanzlei anchor ausgearbeitet. Dies geschah in enger Abstimmung mitdem Sachwalter Viktor von Websky sowie mit den FKM-GeschäftsführernStephan Fischer und Eckart Achauer.Pressekontakt:Agentur das AMT GmbH & Co. KGAndreas JungTelefon: +49 (431) 55 68 67 91E-Mail: jung@das-amt.netWeb: www.das-amt.netOriginal-Content von: Reimer Rechtsanw?lte, übermittelt durch news aktuell