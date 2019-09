Insolvenzen in Mittel- und Osteuropa noch stabil / Kreditversicherer Coface: Umfeld könnte Unternehmen schwächen

Mainz (ots) - Die Region Mittel- und Osteuropa (MOE) verzeichnetein den letzten Jahren ein starkes Wirtschaftswachstum. Für diekommenden Jahre erwartet Coface jedoch eine Verlangsamung. Das dürftesich auch auf die Unternehmensinsolvenzen auswirken. DerenEntwicklung ist trotz des zunehmend schwierigen weltwirtschaftlichenUmfelds noch positiv. Die Insolvenzen in der MOE-Region sanken nachAngaben des internationalen Kreditversicherers 2018 um 4,2 Prozentgegenüber dem Vorjahr. 2017 waren sie noch um 6,4 Prozent gestiegen.2017 und 2018 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Regionum 4,6 Prozent und 4,3 Prozent. Das waren die höchsten Raten seit2008. Diese Beschleunigung der Wirtschaft ist vor allem auf diegestiegene Inlandsnachfrage zurückzuführen. Insbesondere vomdeutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten die privatenHaushalte. Gleichzeitig wirkte sich auch der starke Lohnanstiegdirekt auf den Konsum aus. Daneben stützten öffentliche und privateInvestitionen das Wachstum."Die günstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen hattenAuswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen in derMOE-Region", sagt Grzegorz Sielewicz, Coface-Economist für Mittel-und Osteuropa. So gingen die Unternehmensinsolvenzen in zehn vonCoface untersuchten Ländern zurück, am stärksten in der Ukraine (35Prozent), Litauen (30 Prozent) sowie Tschechien, Slowenien undEstland mit jeweils knapp über 20 Prozent. Mehr Insolvenzen musstennur vier Länder verbuchen. Während in Serbien der Anstieg um 5Prozent noch moderat ausfiel, hatten Polen (10 Prozent) und Bulgarien(15,8 Prozent), vor allem aber Kroatien (42 Prozent) deutlich mehrFälle zu verkraften. Die Insolvenzrate, die Insolvenzen im Verhältniszur Zahl aller aktiven Unternehmen, ist in der MOE-Region mit 0,5Prozent recht niedrig. Ausreißer nach oben in dieser Statistik sindSerbien (5 Prozent) und Ungarn (2,8 Prozent).Trotz der alles in allem positiven wirtschaftlichen Entwicklunghatten auch die MOE-Unternehmen Schwierigkeiten. Die niedrigeArbeitslosenquote hat zu einem Arbeitskräftemangel geführt, der fürdie Unternehmen sowohl bei ihrer täglichen Arbeit als auch bei ihrermöglichen Expansion zum Haupthindernis geworden ist. HoheKapazitätsauslastung, steigende Produktionskosten und direkte undindirekte Auswirkungen der externen wirtschaftlichen Verlangsamungsind für die in der Region tätigen Unternehmen ebenfalls vonBedeutung.Nach Einschätzung von Coface wird der private Konsum weiter derwichtigste Wachstumstreiber bleiben, wenngleich die begrenzteBeschleunigung der Investitionen in Anlagevermögen und die geringerenExporte das BIP-Wachstum dämpfen werden. "Darüber hinaus geben diewirtschaftliche Verlangsamung in der Eurozone, die Eskalation desHandelskrieges zwischen den USA und China und der unklare Prozess desRückzugs Großbritanniens aus der EU den Exporteuren Anlass zurSorge", sagt Grzegorz Sielewicz. "Das durchschnittliche Wachstum inMOE wird 2019 voraussichtlich 3,6 Prozent und 3,2 Prozent im nächstenJahr erreichen."Mehr Infos: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell