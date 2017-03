Insolvenzanfechtungsnovelle: Atradius sieht weiterhin große Risiken für Lieferanten und Dienstleister

Köln (ots) - Der Kreditversicherer Atradius begrüßt die vomBundestag verabschiedete Insolvenzanfechtungsnovelle, hält aber auchdie durch die neuen Regelungen gegenwärtig bestehende Risiken fürUnternehmen im Firmengeschäft nicht für beseitigt. Tritt die Novellein ihrer jetzigen Form in Kraft, bleiben für Insolvenzverwalterzahlreiche Möglichkeiten, Lieferanten und Dienstleister zurRückzahlung von bereits erfolgten Zahlungen im Falle einerKundeninsolvenz zu verpflichten. Eine Höchstgrenze für solchebestrittenen Forderungen gibt es nicht."Insolvenzanfechtungen werden - wenn der Entwurf in seinerjetzigen Form verkündet wird - auch künftig eine kaum zukalkulierende finanzielle Gefahr für Unternehmen sein", sagt FrankLiebold, Country Director Deutschland von Atradius. "Auch wenn dasneue Gesetz nun an einigen Stellen Lieferanten und Dienstleisternentgegenkommt, wird es zu keiner nachhaltigen Änderung derAnfechtungspraxis in Deutschland kommen. Unternehmen sind nach wievor gut beraten, sich gegen Rückzahlungsverpflichtungen abzusichern."Auch die neuen Regelungen enthalten mehrere RisikenDer Hintergrund: Die Anfechtungsnormen der Insolvenzordnung (InsO)geben dem Insolvenzverwalter die Möglichkeit, unter bestimmtenVoraussetzungen ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen vor derInsolvenz des Schuldners, die sich für die Insolvenzmasse nachteiligauswirken, anzugreifen und nachträglich zu beseitigen. Dafür bilden§§ 129ff InsO die Basis. Der Insolvenzverwalter kann bei Vorliegender Voraussetzungen Zahlungen zurückfordern, die der Lieferant oderDienstleister vor der Insolvenzantragstellung vom Schuldner erhaltenhat. Hierin liegt ein hohes und kaum abzuschätzendes Risiko fürLieferanten und Dienstleister, da diese Rückzahlungsverpflichtungennicht nur ihre Liquidität belasten, sondern im ungünstigsten Fallsogar bis zur Existenzbedrohung reichen können.Der neue Gesetzesentwurf der Insolvenzordnung verschafft denUnternehmen an einzelnen Stellen etwas mehr Transparenz hinsichtlichdes möglichen Zugriffs des Insolvenzverwalters auf erhalteneZahlungen - es bleiben jedoch trotzdem noch finanzielle Gefahrenbestehen.Reduzierung des Anfechtungszeitraums kaum RelevanzGemäß der noch gültigen Insolvenzordnung kann die Summe derangefochtenen Beträge sämtliche Zahlungseingänge eines Abnehmers inden vergangenen zehn Jahren umfassen. Mit der Novellierung würde derAnfechtungszeitraum für die meisten Fälle auf vier Jahre verkürzt."Die Verkürzung dürfte in der Praxis kaum relevant werden, weil auchjetzt schon Vorsatzanfechtungen von mehr als vier oder fünf Jahrendie Minderheit darstellen", kommentiert Frank Liebold. "Auch gibt esweiter Interpretationsspielraum für die Gerichte. Zudem sind einigeAnfechtungstatbestände von der Gesetzesänderung nicht betroffen; esbleibt dann bei einem Anfechtungszeitraum von bis zu zehn Jahren."Ratenzahlungen nicht immer eindeutigBisher werden Ratenzahlungen häufig als Indiz für eineBenachteiligungsabsicht des Schuldners gewertet. Gleichzeitig wirdvermutet, dass der Gläubiger Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit desSchuldners besaß. Die Beweislast, dass er nicht von der drohendenfinanziellen Schieflage seines Kunden wusste, trägt imAnfechtungsfall der Gläubiger.Zukünftig begründen Zahlungserleichterungen wie zum BeispielRatenzahlungspläne für sich genommen noch keine Anfechtung. "DieEntschärfung schafft aber keine Rechtssicherheit für denAuftragnehmer", sagt Frank Liebold. "Ratenzahlungen treten häufig mitbegleitenden Krisenindikatoren auf, die zu werten sind. Grenzfällemüssen durch die Gerichte geregelt werden."Erleichterung durch eine verkürzte VerzinsungBislang werden die Anfechtungsforderungen des Insolvenzverwaltersab Insolvenzeröffnung verzinst. Mit der neuen Regelung würde eineVerzinsung erst ab Verzug der Anfechtungsrückzahlung.Mehr Informationen zum Schutz vor Insolvenzanfechtungen finden Sieauf www.atradius.de im Menüpunkt Produkte und Services.Hintergrundinformationen über Atradius für Journalisten haben wir imPressebereich aufbereitet.Über AtradiusDie Atradius Gruppe bietet weltweit Kreditversicherung,Bürgschaften und Inkassodienste an. Mit mehr als 160 Büros in 50Ländern hat Atradius Zugang zu Bonitätsinformationen von 200Millionen Firmen weltweit. Das Produktangebot hilft Unternehmen aufder ganzen Welt, sich vor Forderungsausfällen zu schützen, wennKunden gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen nichtbezahlen können. Atradius ist Teil der Grupo Catalana Occidente(GCO.MC), die in Spanien zu den größten Versicherern und weltweit zuden größten Kreditversicherern gehört. http://www.atradius.dePressekontakt:Atradius KreditversicherungAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius, übermittelt durch news aktuell