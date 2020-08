Insolvente Unternehmen werden künftig zeitnah aus Dax-Auswahlindizes entfernt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Insolvente Unternehmen werden künftig zeitnah aus den Dax-Auswahlindizes der Deutschen Börse entfernt.



Nach den neuen Regeln werden deren Aktien mit einer Frist von zwei Handelstagen herausgenommen, teilte die Deutsche Börse die von der Index-Tochter Stoxx Ltd. beschlossene Regeländerung am Mittwochabend mit. Sie trete zum 19. August in Kraft./ck/he