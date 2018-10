Insights-X als Markenmesse der internationalen PBS-Branche gefestigt / 5.512 Fachbesucher aus 92 Ländern bestätigen das Konzept / Großer Zuspruch für qualitativ hochwertige Ausrichtung der Expo

Nürnberg (ots) - Auf ihrer vierten Veranstaltung ist dieInsights-X zur Markenmesse gereift. Vom 4. bis zum 6. Oktober 2018kamen 5.512 Fachbesucher (2017: 5.578) aus 92 Ländern nach Nürnberg.Ein positives Ergebnis, denn aufgrund des Feiertags am 3. Oktobermusste die Spielwarenmesse eG als Organisator die PBS-Expo einmaligverkürzen. An drei anstatt vier Tagen präsentierten auf demMessegelände 311 Aussteller aus 39 Ländern ihre Neuheiten rund um dieBereiche Büro, Schule und Hobby. Zum Rahmenprogramm zählten erneutkreative Workshops."Die Insights-X hat sich von der Entdecker- zu einer echtenMarkenmesse entwickelt, die für Qualität steht - und das aufinternationalem Niveau", fasst Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender derSpielwarenmesse eG, zusammen. Der Auslandsanteil bei den Ausstellernbeträgt 56 Prozent, bei den Besuchern 44 Prozent. AllenBranchenmitgliedern standen in drei Hallen sechs Produktgruppen aufeiner erweiterten Fläche von 26.500 m² zur Verfügung. Zu den neuenAusstellern zählten Qualitätsmarken wie Uhu, Leitz und Pelikan. Einentscheidendes Kriterium für die Teilnahme ist der ideale Zeitpunktim Herbst.Hochzufrieden zeigten sich auch die Händler und Einkäufer. Diemeisten gehören den Fachrichtungen Papier- und Schreibwarenhandelsowie Schulbedarfshandel an. 87 Prozent von ihnen sind Entscheider.Der Besuch von Rockstar Peter Maffay mit Tabaluga am Stand von duoschreib & spiel hat für einen zusätzlichen Ansturm am letztenMessetag gesorgt.Das gute Feedback aus Handelssicht deckt sich mit einer hohenBereitschaft zur Wiederbeteiligung - 83 Prozent planen eine Rückkehr.Im kommenden Jahr findet die Insights-X wieder an vier Tagen statt:vom 9. Oktober bis zum 12. Oktober 2019. Statt Halle 3 kommt dannauch die neu errichtete 3C zum Einsatz.Pressekontakt:Pressemappe:www.insights-x.com/presse/presseinformationenFotomaterial:www.insights-x.com/mediaScarlett Wisotzki, Press Officer, Spielwarenmesse eGTel.: +49(0)911-99813-33Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell