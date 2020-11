Insider verkauft Edgewell Personal Care Company-Aktien!

Edgewell Personal Care Company (NYSE:EPC) wurde 2,8% niedriger als der vorherige Schlusskurs gehandelt. Chief Growth & Innovation Ofcr Gaget Anne-Sophie reichte am Freitag, den 27. November, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 4.054 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 35,69 Dollar. Nach der Transaktion stieg die Beteiligung der Führungskraft an Edgewell Personal Care Inc. auf 3.273 Aktien.

