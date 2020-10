Insider-Transaktionen: Ein guter Indikator für Investitionsentscheidungen!

Aus einem am Donnerstag, dem 22. Oktober, bei der SEC eingereichten Formular 4 ging hervor, dass Schechter Jonathan am Dienstag, dem 20. Oktober, 2.012 Aktien von Neurotrope Inc. zu einem Preis von 1,10 $ kaufte. Am Mittwoch, dem 21. Oktober, kaufte er erneut 22.988 Aktien zu einem Preis von 1,10 $. Die Aktien von Neurotrope stiegen um 0,90 % gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung