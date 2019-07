Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Finanztrends Video zu Puma



mehr >

Singapur (ots/PRNewswire) - Insider gab heute bekannt, dass sieals "Leader in the G2 Grid(R) for Mobile Marketing Summer 2019"benannt wurden.Insider wird von Sequoia unterstützt und ist die weltweit ersteintegrierte digitale Wachstumsmanagement-Plattform (https://useinsider.com/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_GMP_GE). Sie arbeiten mit mehr als 450 führenden Marken in 20Ländern zusammen, darunter UNIQLO, Samsung (https://useinsider.com/case-studies/samsung/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Samsung_GE), Singapore Airlines, Puma, Virgin (https://useinsider.com/case-studies/virgin/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Virgin_GE), MediaMarkt (https://useinsider.com/case-studies/mediamarkt-video-case-study/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_MediaMarkt_GE), NewBalance (https://useinsider.com/case-studies/new-balance/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_NewBalance_GE),Carrefour (https://useinsider.com/case-studies/carrefour/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Carrefour_GE),Dominos, Toyota (https://useinsider.com/case-studies/toyota/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Toyota_GE),Newsweek (https://useinsider.com/case-studies/newsweek/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Newsweek_GE), Avon,AVIS, Allianz, BBVA, IKEA, McDonald's (https://useinsider.com/case-studies/mcdonalds/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_McDonalds_GE), Tokopedia und CNN (https://useinsider.com/case-studies/cnn/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_CNN_GE). Insider ermöglicht es digitalenMarketingspezialisten, das Wachstum über alle Kanäle und in jederPhase der Kundenreise voranzutreiben, von der Akquisition undAktivierung bis hin zu Umsatz und Kundenbindung (AARR, Akquisition -Activation - Revenue - Retention).Eine der Kernaufgaben von Insider besteht darin, Kundendatenkanalübergreifend zu vereinheitlichen, damit Unternehmen Benutzer mitfortschrittlichen KI-Technologien segmentieren und eineleistungsstarke kanalübergreifende Personalisierung durchführenkönnen.Die Top-Marken der Welt vertrauen auf die KI-basierte mobileMarketingplattform von Insider, um ihr digitales WachstumvoranzutreibenInsider ist ein echtes Mobile-First-Unternehmen, das an der Spitzeder aufkommenden Technologie für mobile Personalisierung steht. Etwa80 % des Datenverkehrs kommt aus dem mobilen Internet, aber nur 20 %der Conversions erfolgen auf diesem Kanal. Insider möchte diese Lückeschließen, damit Unternehmen mehr immersive Erfahrungen (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://useinsider.com/instory/&data=02|01|ivy.tan@prnasia.com|98e50ed6b3624b24f71108d6fe3d6e7a|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636975937151081836&sdata=VUZCTFVVssYDv0fJ0QMLO1Nn1FSzbbt9eTRQDYEW9C0=&reserved=0) erzeugen können, diedas Wachstum im mobilen Internet für den gesamten Trichtervorantreiben.Die Wachstumsmanagement-Plattform von Insider entwickelt sichständig weiter und stellt sicher, dass Marken Erlebnisse in derGeschwindigkeit liefern, die den Erwartungen der Kunden entspricht.Zu den neuesten Erweiterungen der Plattform gehören unter anderemMaven (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://useinsider.com/maven/&data=02|01|ivy.tan@prnasia.com|98e50ed6b3624b24f71108d6fe3d6e7a|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636975937151081836&sdata=F6eRTlUQs/4kmtWzxjIJNVYbX8/EqLQh9X59vAhhMbo=&reserved=0), eineKI-basierte Technologie, die mobile Webbesucher dazu anleitet,mithilfe von intelligenten Vorhersageempfehlungen das zu entdeckenund zu kaufen, wonach sie suchen, und InStory (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://useinsider.com/instory/&data=02|01|ivy.tan@prnasia.com|98e50ed6b3624b24f71108d6fe3d6e7a|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636975937151081836&sdata=VUZCTFVVssYDv0fJ0QMLO1Nn1FSzbbt9eTRQDYEW9C0=&reserved=0), eine von Instagram und Snapchatinspirierte Funktion, die die Kraft von Geschichten auf mobileWebsites bringt, als neue Möglichkeit, mobile Internetbesucher zubegeistern und zu überzeugen.Insider ist auch in Sachen Personalisierung von mobilen Apps (https://useinsider.com/mobile-app/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_MobileApp_GE) richtungsweisend, damitVermarkter die Benutzerfreundlichkeit verbessern können. DiePlattform umfasst eine funktionsreiche App-Suite, die App-Besitzerneinen einfachen Zugriff auf die neuesten Push- und In-AppMessaging-Technologien ermöglicht.Für die Verwendung innerhalb von Apps wird Content Optimizer(Inhaltsoptimierung) (http://useinsider.com/content-optimizer/)angeboten, mit dem In-App-Variablen wie Layouts, Schieberegler,Menüreihenfolge und vieles mehr für verschiedene Mikrosegmenteeinfach getestet werden können, ohne ständig Code entwickeln und neueUpdates veröffentlichen zu müssen. Insider, mit seinem agilen Fokusauf neue Technologien, hat auch die weltweit erste Social-Proof (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://useinsider.com/mobile-in-app/&data=02|01|ivy.tan@prnasia.com|98e50ed6b3624b24f71108d6fe3d6e7a|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636975937151101822&sdata=U5yQXO7sC3HCuTc4FGEOlCA2A9tvCXnUh3Aqfws7RXU=&reserved=0)-Technologie für mobile Apps entwickelt.Die neueste Ergänzung von Insider zu seinen KI-gesteuertenprädiktiven Segmenten für mobile Apps(https://useinsider.com/mobile-app-predictive-segments/) sind"Likelihood to Uninstall (LTU)" und "Customer Lifetime Value (CLV)".Diese Algorithmen helfen mobilen App-Vermarktern, hochwertige Nutzervon Schaufensterkäufern zu unterscheiden, den zukünftigenLebenszykluswert der Nutzer vorherzusagen und die Wahrscheinlichkeiteiner Deinstallation zu ermitteln. Auf diese Weise könnenMarketingspezialisten präzise zielgerichtete Remarketing-Anzeigenschalten, was die Loyalität und Bindung fördert.Hande Cilingir, CEO von Insider: "Wir sind fest davon überzeugt,dass eine Verlagerung hin zu den Märkten Mobile First und MessagingFirst stattfindet. Wir waren innovativ und haben neu definiert, wiedie Personalisierung für den kleinen Bildschirm mit einemdurchdachtem Nutzererlebnis (UX oder User Experience) und MachineLearning erfolgt. Unser Hauptaugenmerk wird weiterhin daraufgerichtet sein, Vermarkter in die Lage zu versetzen, die enormeChance zu nutzen, den Umsatz zu steigern und konsistente Erlebnisseauf dem Handy zu bieten."Die Wachstumsmanagement-Plattform von Insider (GMP, GrowthManagement Platform) verfügt über eine Durchschnittsbewertung von4,6/5 auf G2 (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.g2.com/products/insider-insider/reviews&data=02|01|ivy.tan@prnasia.com|98e50ed6b3624b24f71108d6fe3d6e7a|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636975937151111816&sdata=89LWQidlPvz01lmYlZWUmyrYnxVs/TkUGJOXhaXkAQc=&reserved=0). Meinungen der Kunden von Insider über diePlattform:"Dank der prädiktiven Segmente für Mobiltelefone von Insiderkonnten wir Daten sammeln, die sich als äußerst wertvoll für unseremobilen Bemühungen erwiesen haben. Wir sind nun in der Lage, durchprädiktive Segmente auf das Verhalten der Benutzer einzuwirken, waswir bisher nicht konnten. Dadurch sind wir in der Lage,Marketingkampagnen zu erstellen, die hervorragende Ergebnisse fürunsere mobile Website und Anwendung erzielt haben.""Mit Insider können wir unseren Kunden auf 1:1-Basis auf mobilenGeräten unterschiedliche und ansprechende Erlebnisse bieten. DieKI-basierte mobile Besuchersegmentierung von Insider hat es unsermöglicht, die richtige Gruppe von Personen zu finden, die wiransprechen wollen: welche Gruppe von Personen hochwertige Kundensind, welche Gruppe zu unserem Kundenpflegeprogramm hinzugefügtwerden muss, zweifelhafte Kunden, neue Interessenten und mehr.Insgesamt führte dies, wie gesagt, zu mehr Umsatz für das Geschäftund weniger Abwanderung."Sie können alle Insider-Reviews hier (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.g2.com/products/insider-insider/reviews&data=02|01|ivy.tan@prnasia.com|98e50ed6b3624b24f71108d6fe3d6e7a|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636975937151111816&sdata=89LWQidlPvz01lmYlZWUmyrYnxVs/TkUGJOXhaXkAQc=&reserved=0) lesen.Mit Insider können Marken die Leistungsstärke von sogenannten"Predictive Ad Audiences" nutzen, um KI-gestützte prädiktive Segmentezu erzeugen. Diese Segmente können verwendet werden, umzielgerichtete Anzeigen für Benutzer mit hoherKonvertierungswahrscheinlichkeit zu schalten, mit denen Vermarkterihren Return on Ad Spend (ROAS) optimieren können.Vor-Ort-Personalisierung und -Empfehlungen können eingesetzt werden,um jeden Besucher wie ein Individuum zu behandeln und Conversionsvoranzutreiben. In der Phase nach dem Kauf können Marken dieKundenbindung durch personalisierte Push-Benachrichtigungen undE-Mails aufbauen und so Wiederholungskäufe oder Besuche fördern. Undall dies ist möglich durch die Integration von nur einer einzigenCodezeile, so dass digitale Vermarkter ihre Ideen schnell und einfachin Live-Erlebnisse umsetzen können, unabhängig von ihremTechnik-Team.Informationen zu InsiderDie Wachstumsmanagement-Plattform GMP (Growth Management Platform)von Insider (https://useinsider.com/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_GMP_GE) unterstützt digitaleVermarkter dabei, das Wachstum über den gesamten Trichter hinwegvoranzutreiben, von der Akquisition über die Aktivierung undKundenbindung bis hin zum Umsatz. Sie nutzt prädiktive Segmentierungin Echtzeit, die durch tiefgreifende künstliche Intelligenz undMachine Learning-Funktionen unterstützt wird, und ermöglicht esVermarktern, personalisierte Kunden-Journeys über das Internet, dasmobile Internet, mobile Anwendungen und Werbekanäle anzubieten. DieGMP basiert auf einer einheitlichen Datenschicht und ist einfach zuimplementieren und zu bedienen, wodurch komplexe Integrationen undAbhängigkeiten von IT-Teams vermieden werden. Insider vereinfacht dasLeben von digitalen Vermarktern und hilft ihnen, das Wachstum ihrerMarken voranzutreiben, ganz ohne Marketingverluste.Insider ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen inLondon, Singapur, Tokio, Hongkong, Seoul, Sydney, Helsinki,Barcelona, Dubai, Moskau, Warschau, Taipeh, Jakarta, Istanbul, Kiew,Ho Chi Minh City, Bangkok, Ankara und Kuala Lumpur. Insider wurde2018 vom WIRED Magazine als eines der "100 Hottest Startups" Europasausgezeichnet und gewann 2017 den Red Herring Top 100 Europe.CrunchBase hat kürzlich die Mitbegründerin und CEO von Insider, HandeCilingir, als eine der drei besten weiblichen CEOs außerhalb der USAausgezeichnet.Einige der renommiertesten Fortune-500-Unternehmen und Top-Markenin den Bereichen Einzelhandel, Automobil und Reisen auf der ganzenWelt nutzen Insider, um KI-gestützte personalisierte Erlebnisse zubieten. Insider hilft den weltweit führenden Marken, über dieGeschwindigkeit der Kundenerwartungen hinaus zu wachsen und besitztdas Vertrauen von über 450 Unternehmen aus verschiedenen Branchen,darunter UNIQLO, Samsung (https://useinsider.com/case-studies/samsung/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Samsung_GE), Singapore Airlines, Puma, Virgin (https://useinsider.com/case-studies/virgin/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Virgin_GE), MediaMarkt (https://useinsider.com/case-studies/mediamarkt-video-case-study/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_MediaMarkt_GE), New Balance (https://useinsider.com/case-studies/new-balance/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_NewBalance_GE), Carrefour (https://useinsider.com/case-studies/carrefour/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Carrefour_GE), Dominos, Toyota (https://useinsider.com/case-studies/toyota/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Toyota_GE), Newsweek (https://useinsider.com/case-studies/newsweek/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_Newsweek_GE), Avon, AVIS, Allianz, BBVA, IKEA,McDonald's (https://useinsider.com/case-studies/mcdonalds/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_McDonalds_GE),Tokopedia und CNN (https://useinsider.com/case-studies/cnn/?utm_source=pr_article&utm_medium=PRNewsWire&utm_campaign=G2_PR_CNN_GE).Pressekontakt:Merve Nazl?oglu+90 530 780 9111merve@useinsider.comOriginal-Content von: Insider, übermittelt durch news aktuell