Insider-Tipps für Biathlon-Fans: Dominik Windisch verrät die besten Spots beim Biathlon Weltcup in Antholz (VIDEO)

Antholz (ots) -Kein Ort in Südtirol steht so sehr für Biathlon wie Antholz. DieSüdtirol Arena Alto Adige ist Austragungsort des jährlichen Weltcups.Der südtiroler Hersteller für Waffeln und SchokoladenspezialitätenLoacker gibt zusammen mit dem italienischen Biathlon Athleten DominikWindisch exklusive Tipps für das Weltcup-Wochenende vom 18. bis 21.Januar 2018 in seinem Heimatort und verrät, wo man den Athleten amnächsten kommt."Wenn man ganz nah dran sein will, an der Stimmung, derAtmosphäre, beim Biathlon Weltcup in Antholz, dann sollte man beimMassenstart im Stadion stehen", rät Dominik Windisch. "Hier ist dieKonzentration am Start greifbar und die Anspannung und Euphorie derAthleten überträgt sich direkt auf die Zuschauer." Der gebürtigeAntholzer und italienische Biathlet startet am liebsten in seinemHeimatort. Es gibt ihm ein sicheres Gefühl. Schließlich erdet der Ortihn auch in den restlichen Jahreszeiten und ist sein Trainingsrevier.Er weiß genau, wo Biathlon-Fans beim diesjährigen Weltcup vom 18. bis21. Januar 2018 den besten Ausblick haben und gibt exklusive Tipps,wo sie nach dem Rennen das ein oder andere Autogramm ergatternkönnen.Mittendrin: Südtirol ArenaEinmal die Stimmung aufsaugen und die Reaktionen der Athleten amSchießstand mit eigenen Ohren hören? Dafür empfiehlt Dominik Windischallen Fans bei einem Wettkampf direkt in der Südtirol Arena dabei zusein. "Von der Tribüne hat man den besten Blick auf den Schießstand,die Strafrunde und den Zieleinlauf. Und natürlich auf dieschneebedeckten Antholzer Berge", so Windisch. Die Südtirol Arenawurde 1969 erbaut und ist seit der Eröffnung nahezu jedes JahrAustragungsort des Weltcups. Auf 1.600 Meter ist sie dashöchstgelegene Stadion im Biathlon-Weltcup. "Auch wir Athleten liebendas Stadion. Hier werden wir eins mit dem Publikum und lassen uns vonihrer Euphoriewelle tragen."Nah dran: HuberalmDie Huberalm, südlich des Stadions, gilt als technischanspruchsvollster Teil der Strecke in Antholz. Hier kommen die Fansden Athleten am nächsten. Sie hören die Anstrengung in ihrem Atem,wenn sie den Anstieg zur Alm nehmen und spüren förmlich dieGeschwindigkeit, wenn sie anschließend mit einem Top-Speed von bis zu70 km/h Richtung Stadion an ihnen vorbeiziehen. "DerStaffelwettbewerb ist an der Huberalm am eindrucksvollsten. Durch dasoffene Gelände haben die Zuschauer die Läufer auf der halben Streckeim Blick und können das Schießen über eine große Leinwand verfolgen.Wer einen Platz in der ersten Reihe haben will, sollte aber sehr frühda sein", empfiehlt Dominik Windisch.Insider-Tipp: Tiroler Hütte"Alle Autogramm-Jäger haben nach dem Wettkampf an der TirolerHütte die besten Chancen", verrät Dominik Windisch. "Dort ist nichtso viel los und bei unseren Auslaufrunden halten wir gerne noch fürdie Fans an." Die kleine Hütte liegt im Nordosten des Stadions direktam Antholzer See. Der See gehört zu Dominik WindischsLieblingsplätzen und ist ideal für einen Spaziergang nach einemlangen Tag an der Strecke. Hier können Fans und Besucher noch einmaldie Ruhe des Tals genießen, bevor es im Anschluss weiter zu denlegendären Privatparties im sog. Antholzer Biathlondorf geht.Biathlon und LoackerSeit Beginn der Saison 2016/17 ist der Südtiroler Waffel- undSchokoladenspezialist Loacker offizieller Sponsor der italienischenBiathlon-Nationalmannschaft. Loacker und die italienischen Biathletenhaben die Leidenschaft für unverfälschte Qualität, Talent und dieLiebe zur Natur gemeinsam und bilden gemeinsam aus diesem Grund dieLoacker Naturtalente. Mehr Informationen zum Biathlon-Sponsoring vonLoacker: https://www.loacker.com/int/de/loacker-erleben/biathlon-sponsoring/naturtalente/Über Loacker:Seit 1925 steht der Name Loacker für leicht bekömmlichen undnatürlichen Genuss, höchste Qualität und die Liebe zur Natur -vereint in köstlichen Waffel- und Schokoladenspezialitäten. Das 1925von Alfons Loacker gegründete Familienunternehmen entwickelte sich imLaufe der Zeit von einer kleinen regionalen Konditorei zu einerweltweit bekannten Marke, deren Produkte die Menschen in über 100Ländern begeistern. Alle Loacker Produkte werden im Herzen derDolomiten nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt und verpackt.Neben den beiden Produktionsstätten betreibt Loacker sieben eigeneStores, bestehend aus einer Café-Konditorei und dem Markengeschäft.Der Standort Heinfels beherbergt darüber hinaus die LoackerGenusswelt mit interaktiver Ausstellung und Mitmach-Konditorei.Pressekontakt:Hansmann PRMarcel BrunnthalerTel. +49 (0)89 3605499-11m.brunnthaler@hansmannpr.dewww.hansmannpr.deOriginal-Content von: Loacker, übermittelt durch news aktuell