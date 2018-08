"Inside The Criminal Mind": Neue Folgen der ZDFinfo-Doku (FOTO)

Mainz (ots) -Ob Al Capone oder Charles Manson - ihre kriminellen Karrierenmachten sie zu Legenden. Am Samstag, 25. August 2018, ab 22.30 Uhr,zeichnet ZDFinfo in zwei neuen Folgen der Crime-Doku "Inside TheCriminal Mind" den Weg berühmter Gangsterbosse und Sektenführer nach.Schon ab 15.45 Uhr werden drei neue Folgen der Doku-Reihe "Täterjagd"ausgestrahlt.Sie sind drei Gangster-Bosse, aber auch drei der mächtigstenGeschäftsmänner der Welt: Pablo Escobar, Al Capone und John Gotti."Inside The Criminal Mind - Gangster-Bosse" zeigt um 22.30 Uhr, wiesie durch Drogenhandel, Prostitution und illegales Glücksspiel zuGeld kamen. Im Anschluss um 23.15 Uhr fragt die Folge "Sektenführer",was Persönlichkeiten auszeichnet, die Hunderte von Menschen in ihrenBann ziehen können. Drei von ihnen waren die Sektenführer CharlesManson, Jim Jones und David Koresh, die es mit bizarren Methoden undGehirnwäsche geschafft haben, ihre Anhänger zu manipulieren undgefügig zu machen.Bereits am Nachmittag startet ZDFinfo mit drei neuen Folgen derReihe "Täterjagd" in einen Tag, der ganz im Zeichen von Crime-Dokussteht. "Der Fall Jennifer Charron" (14.45 Uhr), "Der Fall Chantal undAudrey d'Amato" (16.30 Uhr) und "Der Fall Marie-Jeanne Meyer" (17.15Uhr) beschäftigen sich mit der Aufklärung aufsehenerregenderMordfälle in Frankreich.Mit "Der Fall Farid Ouzzane", "Der Fall Valérie Bary" und "DerFall Ruth Légeret" zeigt ZDFinfo am Samstag, 8. September 2018, ab21.45 Uhr drei weitere neue Folgen von "Täterjagd". Die drei Folgen"Der Fall Jennifer Charron", "Der Fall Chantal und Audrey d'Amato"und "Der Fall Marie-Jeanne Meyer" werden am Samstag, 25. August 2018,ab 15.45 Uhr wiederholt.https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttps://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/criminalmind undhttps://presseportal.zdf.de/presse/taeterjagdPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell