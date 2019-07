Inside Digital Health - SBK startet Videoserie mit Prof. Dr. David Matusiewicz

München (ots) - Worin liegen die Chancen der Digitalisierung? Gibtes auch Risiken? Welche Zukunftsszenarien sind möglich? Und wie weitfortgeschritten ist die Digitalisierung bereits in anderen Ländern?Diese und weitere Fragen beantwortet David Matusiewicz in derzehnteiligen Videoreihe "Inside Digital Health", die in Kooperationmit der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK entstanden ist.Gemäß einer von der SBK in Auftrag gegebenen Umfrage* sehen 56Prozent der Deutschen die Krankenkassen in Punkto Digitalisierung alswichtigsten Informationsträger. Diesen Auftrag nimmt die Kasse gernean, die Videos sind ein Baustein der regelmäßigen Kommunikation rundum aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen. "Uns liegt am Herzen,dass die Menschen über zentrale Themen der Digitalisierung imGesundheitswesen Bescheid wissen. Denn nur dann können sie alsmündiger Bürger gut informiert entscheiden, welcher Weg für sie derrichtige ist", betont SBK-Vorständin Dr. Gertrud Demmler. "Mit derVideoreihe 'Inside Digital Health' möchten wir Versicherte undPatienten unterstützen und ihnen die notwendigen Informationen zurVerfügung stellen."Digital Health Experte Dr. David Matusiewicz ergänzt: "Die Frage,die wir uns stellen müssen, lautet: Wie kriegen wir es hin, dassÄrzte, Krankenkassen und andere Akteure im Gesundheitswesen für dieQualitätssicherung der Information sorgen und sich gute Inhaltedurchsetzen - und wie wir mit diesen Inhalten auch eine breite Masseerreichen. Ich persönlich glaube, dass in Zukunft viel mehr mitInfluencern und Social Media gearbeitet werden muss. Wir müssen dieInformationen dort bereitstellen, wo die Menschen sich aufhalten."Mehr Informationen über den mündigen Patienten sowie ein Interviewmit Dr. David Matusiewicz erhalten Sie hier: https://www.sbk.org/unsere-themen/digitalisierung/?pk_campaign=digi-themenspecial-muendig&pk_source=pm&pk_medium=emailDie Videos stehen auf dem YouTube Channel der SBK zur Verfügungund werden auch über Facebook und Twitter veröffentlicht. Alle Videosim Überblick finden Sie hier: https://www.sbk.org/gesundheit/e-health/digitalisierung-im-gesundheitswesen-muss-das-sein/?pk_campaign=digi-matusiewicz-videos&pk_source=pm&pk_medium=email* Es handelt sich um eine Online-Umfrage der SBK zusammen mit derYouGov Deutschland GmbH. Insgesamt 2.027 Männer und Frauen habenzwischen dem 08.06.2018 und 11.06.2018 an der Umfrage teilgenommen.Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über Prof. Dr. David Matusiewicz:Professor Dr. David Matusiewicz ist Dekan für den BereichGesundheit & Soziales an der FOM Hochschule und renommierter Expertefür Gesundheitsmanagement. Er ist Gründungsgesellschafter des EssenerForschungsinstituts für Medizinmanagement (EsFoMed GmbH), unterstütztStart-ups in diesem Bereich und ist Aufsichtsrat verschiedenerUnternehmen, die sich mit der digitalen Transformation imGesundheitswesen beschäftigen.Über die SBK:Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist die größteBetriebskrankenkasse Deutschlands und gehört zu den 20 größtengesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätigeKrankenkasse versichert sie mehr als 1 Million Menschen und betreutüber 100.000 Firmenkunden in Deutschland - mit mehr als 1.500Mitarbeitern in 94 Geschäftsstellen.Seit über 100 Jahren setzt sich die SBK persönlich und engagiertfür die Interessen der Versicherten ein. Sie positioniert sich alsVorreiter für einen echten Qualitätswettbewerb in der GesetzlichenKrankenversicherung. Voraussetzung dafür ist aus Sicht der SBK mehrTransparenz für die Versicherten - über relevante Finanzkennzahlen,aber auch über Leistungsbereitschaft, Beratung undDienstleistungsqualität von Krankenkassen. Im Sinne des Kundenvereint die SBK darüber hinaus das Beste aus persönlicher unddigitaler Welt und treibt die Digitalisierung im Gesundheitswesenaktiv voran.Pressekontakt:SBKSiemens-BetriebskrankenkasseFranziska HerrmannStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49 (89) 62700-710Fax: +49 (89) 62700-60710E-Mail: franziska.herrmann@sbk.orgInternet: www.sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell