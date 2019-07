Inside Borussia Dortmund: Amazon Original Doku-Serie startet am 16. August weltweit exklusiv auf Prime Video (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Dortmund, München (ots) -Prime-Mitglieder weltweit sehen jeden Freitag eine neue Episodeder vierteiligen Doku-Serie über die atemberaubende Bundesliga-Saison2018/19 des BVBEin Spitzenklub hautnah: Als erstes Bundesliga-Team gewährtBorussia Dortmund einen einzigartigen, noch nie dagewesenen Blickhinter die Kulissen eines deutschen Spitzenclubs. Ab dem 16. August2019 gibt die vierteilige Doku-Serie Inside Borussia Dortmundexklusive Einblicke ins Innerste des BVB-Teams. Die ersten dreiEpisoden des Amazon Originals erscheinen wöchentlich jeden Freitag,die finale Episode ist ab dem 13. September weltweit bei Amazon PrimeVideo zum Streamen verfügbar. Als Produzent und Regisseur fungiertder preisgekrönte Filmemacher und Fußball-Dokumentarist AljoschaPause (Being Mario Götze; Tom Meets Zizou: Kein Sommermärchen;Trainer!).Inside Borussia Dortmund dokumentiert den furiosen Start in dievergangene Bundesliga-Saison, in der der BVB zu alter Stärkezurückgefunden und neuen Zusammenhalt entwickelt hat. Mitherausragenden Leistungen auf dem Grün katapultierte sich das langeungeschlagene Team an die Tabellenspitze. Auf den starken Einstiegfolgten jedoch erste Hindernisse und eine beschwerliche Rückkehr ausder Winterpause. Die vierteilige Doku-Serie zeigt die Schwierigkeitender Mannschaft, an die Ergebnisse der Hinrunde anzuknüpfen, und wieder Vorsprung auf die Konkurrenz stetig schwand. Prime-Mitgliederbegleiten die Mannschaft bei ihrem unerbittlichen Kampf um dieDeutsche Meisterschaft, der in einem der spannendsten Saisonfinaleseit Jahren gipfelte, nervenaufreibend und voller Emotionen. Nebenintimen Einblicken kommen in Inside Borussia Dortmund Stars derMannschaft wie Marco Reus, Axel Witsel oder Jadon Sancho ebenso zuWort wie Cheftrainer Lucien Favre und Protagonisten derVereinsführung, darunter Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende derBVB-Geschäftsführung. Auch der ehemalige BVB- und jetztLiverpool-Cheftrainer Jürgen Klopp legt seine Sicht der Dinge offen."Wir hätten uns keinen passenderen Titel wünschen können alsInside Borussia Dortmund, denn diese Serie bietet tatsächlich einennoch nie dagewesenen Einblick in unseren Verein, den wir gerne bereitwaren zu geben", erklärt Carsten Cramer, Marketing-Chef bei BorussiaDortmund. "Von dem was ich bisher gesehen habe, weiß ich, dass sichAmazon Prime-Mitglieder auf einen einzigartigen Blick hinter dieKulissen einer professionellen Fußballmannschaft freuen können. Wirzeigen, wer wir sind und wofür wir stehen - für Intensität,Leidenschaft und Ehrgeiz - und wollen damit weltweit bestehende undneu dazugewonnene Freunde des Vereins sowie hoffentlich auchzukünftige Fans von Borussia Dortmund erreichen.""Wir freuen uns, dass Sportbegeisterte auf der ganzen Welt dieMöglichkeit haben, einen beispiellosen Blick hinter die Kulissen vonBorussia Dortmund zu werfen", sagt Dr. Christoph Schneider,Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland. "Mit InsideBorussia Dortmund erweitern wir unsere Auswahl an hochkarätigeneuropäischen Sportdokumentationen, die bereits Titel wie Six Dreamsoder All or Nothing: Manchester City umfasst. Zudem ist es das ersteMal, dass ein deutscher Spitzenclub die Kamera bis zu die innerstenHeiligtümern vordringen lässt. Es freut uns ganz besonders, dass wirden einzigartigen Blick hinter die Kulissen dieses deutschenSpitzenclubs mit Prime-Mitgliedern weltweit teilen können."Prime-Mitglieder können die Episoden von Inside Borussia Dortmundüber die Prime Video-App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Fire TV,Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV und Online streamen. Sie könnenalle Folgen ohne zusätzliche Kosten über die Prime Video-App auf ihreMobilgeräte und Tablets downloaden und offline unterwegs anschauen.Noch mehr Bundesligafußball bei Prime Video: Prime-Mitgliederkönnen den Eurosportplayer zu ihrer Mitgliedschaft hinzufügen und soalle Freitags- und Montagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga sowieausgewählte Sonntagsspiele sehen, monatlich kündbar für nur 4,99Euro. Weitere Informationen online unter amazon.de/channels.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell