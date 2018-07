"Inselträume" im ZDF: Start mit "Die Kykladen" (FOTO)

Mainz (ots) -Von den griechischen Kykladen, von Island und den OstfriesischenInseln berichtet der dreiteilige Sommerschwerpunkt "Inselträume" imZDF: Vom 19. Juli 2018 an sind die Dokumentationen dreimaldonnerstags um 22.15 Uhr in der Sommerpause von "maybrit illner" aufdem Sendeplatz des ZDF-Polittalks zu sehen.Griechenlands Trauminseln, die Kykladen, stehen am Donnerstag, 19.Juli 2018, 22.15 Uhr, im Mittelpunkt des ersten Teils. DieFerieninsel Mykonos und das Kreuzfahrt-Paradies Santorini sindweithin bekannt, ihre kleineren Schwestern Ios und Folegandros geltenals Geheimtipps. All diese Eilande hat ZDF-Autor Gert Anhalt fürseine Sommerreportage "Die Kykladen - Die Schönen des Südens"bereist."Meinen ersten Touristen sah ich erst 1980" erinnert sich IriniDekavalla, Restaurantbesitzerin auf Folegandros. Sie kamen mitRucksäcken und übernachteten am Strand. Heute ist auch diese etwasabseits gelegene Kykladeninsel ein beliebtes Reiseziel fürIndividualisten, die das ursprüngliche griechische Insellebenkennenlernen wollen. Das ist auf dem weltbekannten Vulkankrater vonSantorini kaum noch möglich. "Wir ersticken langsam in derTouristenflut", beklagt der Maler Christoforos Asimis. Ein halbesDutzend große Kreuzfahrtschiffe liegen an manchen Tagen in derKaldera, dem Vulkankrater, vor Anker, Tausende Besucher zwängen sichdurch die engen Gassen. "Diese eiligen Gäste interessieren sich nichtfür unsere Kultur", klagt der Künstler. Zum Beispiel für die alten,weißgetünchten Häuser - sein Lieblingsmotiv, die zunehmend vonLuxushotels und Restaurantneubauten verdrängt werden.Fluch und Segen ist der Tourismus für die Kykladen - auch für Ios,das im Hochsommer zum Traumziel feierwütiger junger Schweden wird.Die Mittsommerparty, auf der Schweiß und Alkohol in Strömen fließen,wird dort seit 24 Jahren gefeiert. Nicht alle Insulaner sind darüberglücklich und versuchen, ihre Tradition und Religion auch in derEpoche wilder Strandpartys zu bewahren. Auf Mykonos, der Partyinseldes Jet-Sets, begleitet Autor und Kameramann Gert Anhalt einenPaparazzo, der sich an die Fersen der Reichen und Berühmten heftet.Auf Folegandros trifft er einen Ziegenhirten, der beklagt, dass seineHeimat stückweise an Investoren aus dem Ausland verloren ginge. InSantorini geht es nicht nur um große, weiße Schiffe und ihrePassagiere, sondern auch um das Schicksal Tausender Esel, die alslebende Liftanlage und Lastenträger nicht immer gut behandelt werden.Bei einem Ausflug auf die wenig bekannte Insel Kea schließlichbereitet sich eine Gruppe von Extremtauchern auf die Expedition zumgrößten erreichbaren Schiffswrack der Welt vor - zur Britannic, demSchwesterschiff der Titanic, das 1916 dort von einem deutschen U-Bootversenkt wurde.Am Donnerstag, 26. Juli 2018, 22.15 Uhr, geht es in der zweiten"Inselträume"-Doku um "Island - Hotspot des Nordens", am Donnerstag,2. August 2018, 22.15 Uhr, rücken in der dritten "Inselträume"-Doku"Die Ostfriesischen Inseln - Welten im Watt" in den Blick.https://presseportal.zdf.de/pm/inseltraeume/https://zdf.de/dokumentation/inseltraeume-kykladen-100.htmlhttps://zdf.de/dokumentation/griechenland-wie-im-bilderbuch-100.htmlhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/inseltraeumePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell