"Inselträume" im ZDF: "Ostfriesische Inseln - Welten im Watt" (FOTO)

Mainz (ots) -Wind, Wellen, Salz, Sonne und Entschleunigung pur: "DieOstfriesischen Inseln - Welten im Watt" sind am Donnerstag, 2. August2018, 22.15 Uhr, als dritte und letzte Folge der "Inselträume"-Reiheim ZDF zu sehen.Sieben bewohnte Sandhaufen - so nennen die Insulaner liebevoll ihrZuhause im Watt in der Nordsee, das von Ebbe und Flut, von Sturm undZeit geformt wurde. Das Temperament der Einwohner bestimmt das Tempoauf den Inseln. ZDF-Autor Peter Kunz nimmt die Zuschauer mit nachBorkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spieckeroog undWangerooge - zu den sieben ungleichen Schwestern.Auch wenn die Fähre manchmal im Watt stecken bliebt oder diePferde dem Kutscher auf den meist autofreien, überschaubaren Eilandennur widerwillig gehorchen - der Erholung schadet es nicht, und die"Droge" Insel wirkt bei den meisten Urlaubern sofort. Was dieTouristen besonders schätzen, ist, dass man, wenn man wieder auf dieInsel kommt, das Gefühl hat, als sei man gar nicht weg gewesen.Beständigkeit scheint der Zauber zu sein, der zumeist deutsche"Ferienherzen" höher schlagen lässt. Manche Urlauber kommen schonmehr als zehn Mal auf die Inseln.Doch es gibt auch Wandel auf den Inseln zu beobachten: So liegtbei den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen beispielsweise dasostfriesische Norderney in Deutschlands Norden ganz vorn - noch vorSylt. Und die Bewohner der Inseln sind längst nicht mehr nurOstfriesen. Die neuen Einheimischen kommen aus vielenHimmelsrichtungen. Auch etliche polnische Saisonkräfte haben sichdort niedergelassen. Wattführer Akkermann, ein waschechter Ostfrieseund studierter Realschullehrer, bringt auf den Punkt, was dieMenschen auf den bewohnten Sandhaufen brauchen: "Man muss schon einehohe Sozialkompetenz haben, damit man auf einer dieser Inseln gutklarkommt. Wer die nicht hat, der scheitert hier."Die dreiteilige "Inselträume"-Reihe im ZDF stellte am 19. Juli2018 bereits "Die Kykladen - Die Schönen des Südens" vor undbeleuchtete am 26. Juli 2018 "Island - Hotspot des Nordens".