Hamburg (ots) -Eine Insektengiftallergie kann lebensbedrohliche Folgen haben -auch bei Kindern. Im Interview mit der INITIATIVEINSEKTENGIFTALLERGIE erklärt die Kinderärztin Dr. Snjezana-MariaSchütt, wie Eltern auf die Allergie ihres Kindes reagieren sollten.INITIATIVE INSEKTENGIFTALLERGIE: Welche Beobachtungen lassen sichin Bezug auf Allergien und Kinder in den vergangenen Jahren machen?Dr. Schütt: Die Häufigkeit allergischer Erkrankungen imKindesalter hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen. DieStudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland desRobert- Koch-Instituts zeigte, dass Allergien mittlerweile zu denhäufigsten Gesundheitsproblemen bei Kindern und Jugendlichen gehören.Fast jedes achte Kind ist betroffen und fast jedes fünfte Kind istallergiegefährdet, besitzt also Antikörper gegen bestimmte Allergene.Schwere allergische Reaktionen treten im Kindesalter am häufigstenbei Nahrungsmittel- und Insektengiftallergien auf.Welches Insekt löst bei Kindern am häufigsten eine Allergie aus?Die Wespengiftallergie ist mit rund zwei Dritteln aller Fälle diehäufigste Form der Insektengiftallergie. Kinder sind durch ihrennatürlichen Entdeckergeist und durch das Spielen im Freien besondersgefährdet, in Kontakt mit einem stechenden Insekt zu geraten.Reagieren Kinder auf einen Insektenstich anders als Erwachsene?Grundsätzlich nicht. Auch bei Kindern kommt es nach einemInsektenstich in der Regel zu einer unangenehmen, jedoch harmlosenLokalreaktion im Bereich der Stichstelle. Wenn jedoch eineInsektengiftallergie vorliegt, kann ein Insektenstich auch beiKindern sehr schnell zu einer lebensbedrohlichen Allgemeinreaktiondes Körpers führen. Dabei treten die Symptome entfernt von derStichstelle auf und können im schlimmsten Fall alle Organsystemebetreffen. Eine beginnende Allgemeinreaktion kann sich z.B. durchJuckreiz an den Handflächen oder Fußsohlen, Schwindel oder Übelkeitäußern. Sehr rasch kann es in der Folge zu einer schwerenAllgemeinreaktion mit Atemnot, Bewusstlosigkeit bis hin zu einemHerz-Kreislauf-Stillstand kommen. Eine Allgemeinreaktion stellt immereinen akuten Notfall dar.Inwiefern muss man sich bei der allergischen Reaktion eines Kindesanders verhalten als bei der eines Erwachsenen?Grundsätzlich ist der Ablauf der Erste-Hilfe-Maßnahmen beiErwachsenen und Kindern gleich. Allerdings ist gerade bei Notfällenim Kindesalter die Angst der Ersthelfer vor möglichen Fehlern häufigsehr groß. Daher ist die Aufklärung und ein entsprechendesNotfall-Training, nicht nur für die betroffenen Familien, sondernauch für die Menschen, die die Kinder in der KiTa, der Schule oder inder Freizeit betreuen, besonders wichtig.Wie kann einer Insektengiftallergie bei Kindern vorgebeugt werden?Die effektivste Maßnahme, um einer Sensibilisierung gegen dasInsektengift und somit einer möglichen Allergie vorzubeugen, bestehtin der Vermeidung von Insektenstichen. Besonders wichtig ist es, Ruhezu bewahren, wenn Wespen oder Bienen in der Nähe sind. An Orten, andenen sich die Insekten besonders gerne aufhalten wie z.B. Mülleimeroder Wiesen mit blühendem Klee, sollten Kinder und ihre Elternbesonders aufmerksam sein. Bei der Kleidung sollten eng anliegendeKleidungsstücke bevorzugt werden, da sich Insekten darin nicht soleicht verfangen können. Duftstoffe in Parfums oder Haarspray könnenfür Bienen und Wespen ebenso verlockend sein wie bestimmteLebensmittel oder süße Getränke. Entsprechende Behälter sollten daherverschlossen gehalten und Essensreste im Gesicht oder an den Händenrasch entfernt werden.Was ist bei der Diagnosestellung einer Insektengiftallergie beiKindern zu beachten?Bei der Diagnosestellung spielt das ausführliche Arzt-Patienten-bzw. Arzt-Eltern-Gespräch eine wesentliche Rolle. Die zentralenFragen dabei sind: Von welchem Insekt wurde das Kind an welcherKörperregion gestochen? Und in welchem zeitlichen Ablauf tratenwelche Beschwerden auf? Zur weiteren Abklärung können Haut- undBluttests mit dem vermuteten Auslöser durchgeführt werden.Wie wird eine Insektengiftallergie bei Kindern behandelt und gibtes dabei Besonderheiten?Kinder mit einer Insektengiftallergie sollten immer ein Notfallsetbei sich tragen, also auch in der Schule und beim Sport. Um imNotfall eine schnelle und sichere Anwendung der Notfallmedikamente zugewährleisten, sollten Betreuungspersonen über die Handhabung desNotfallsets informiert sein. In einigen Regionen werden für KiTas undSchulen spezielle Schulungen angeboten. Darüber hinaus sollten Elternmit einem Allergologen über eine Hyposensibilisierung sprechen. Obdiese Behandlung bereits bei Kindern durchgeführt wird, hängt u.a.vom Schweregrad der allergischen Symptome ab.Wann ist eine Hyposensibilisierung angezeigt und wie wird siedurchgeführt?Die Hyposensibilisierung ist bisher die einzige ursächlicheBehandlungsmöglichkeit einer Insektengiftallergie. Sie ist angezeigt,wenn eine Sensibilisierung gegen das Insektengift (Blut-/Hauttest)nachgewiesen wurde, und es nach einem Insektenstich zu einer schwerenAllgemeinreaktion gekommen ist. Beim Vorliegen zusätzlicher Risiken,wie zum Beispiel durch die Nähe zu einer Imkerei, kann dieHyposensibilisierung auch bei leichten oder mittelschwerenAllgemeinreaktionen angezeigt sein.Bei der Hyposensibilisierung werden dem Patienten zunächst geringeMengen des Allergens in steigender Konzentration verabreicht, bissich das Immunsystem an das Allergen gewöhnt und eine Toleranzentwickelt hat. Die Einleitung der Behandlung erfolgt in der Regelunter stationären Bedingungen. Die darauffolgende mehrjährigeErhaltungsphase wird meist ambulant bei einem Allergologendurchgeführt.Ab welchem Alter kann mit einer Hyposensibilisierung begonnenwerden?Auch bei Kindern stellt die Hyposensibilisierung die einzigeursächliche Therapieform dar, mit der potenziell lebensbedrohlicheSituationen nach einem Stich vermieden werden können. In der Regelist eine Hyposensibilisierung ab einem Alter von fünf Jahren möglich.Bei jüngeren Kindern sollte in Absprache mit einem spezialisiertenAllergologen eine individuelle Therapieentscheidung erfolgen. DieErfolgsrate einer Hyposensibilisierung ist bei einerInsektengiftallergie sehr hoch. Zur Klärung der Frage, ob eineHyposensibilisierung beim Kind in Frage kommt und wie die konkretenBehandlungsmöglichkeiten aussehen, sollte man auf jeden Fall einenspezialisierten Allergologen aufsuchen.Gibt es spezielle Notfallsets für Kinder? Wenn ja, wieunterscheiden sich diese von der Version für Erwachsene?Auch bei Kindern gehören zu einem Notfallset ein schnell wirksamesAntihistaminikum sowie ein Kortison-Präparat in einer altersgerechtenund unkomplizierten Verabreichungsform. Ebenfalls enthalten istAdrenalin zur Injektion in einer dem Körpergewicht des Kindesangepassten Dosis. Diese sogenannten Autoinjektoren sind sokonzipiert, dass sie einfach zu handhaben sind und von jedemangewendet werden können. Das Notfallset sollte, zusammen mit einemschriftlichen Notfall-Plan (Anaphylaxiepass), immer vom Patientenmitgeführt werden.Da bei einem Notfall ein rasches Handeln erforderlich ist, solltendie Familien und Betreuungspersonen im Umgang mit dem Notfallsetsicher und geschult sein. Zusätzlich sollten sie bei einerallergischen Reaktion immer auch den Notarzt unter der Rufnummer 112anfordern und dabei einen allergischen Notfall melden.Zur Expertin:Dr. med. Snjezana-Maria Schütt ist Fachärztin für Kinder- undJugendmedizin und arbeitet als Weiterbildungsassistentin fürAllergologie in einer kinderärztlichen Praxis. In ihrer Freizeitschreibt sie außerdem für ihren Familien- und Gesundheits-Blogdie-kinderherztin. Die 48-Jährige lebt an der Ostseeküste.Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung vonInsektengiftallergien gibt es unter www.insektengiftallergie.de. Die INITIATIVE INSEKTENGIFTALLERGIE bietet Patienten, Angehörigen und Interessierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslöser sowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.